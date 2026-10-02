Die Polizei warnt vor neuen Betrugsversuchen mit Telefontricks

Das Landeskriminalamt Steiermark bemerkt wieder vermehrte Versuche, mit Telefontricks an das Geld oder an Wertgegenstände von Opfern zu gelangen.

Immer wieder versuchen Betrüger durch falsche Telefonanrufe in verschiedenen Varianten Geld oder Wertgegenstände von meist betagten Personen herauszulocken. Aktuell registrieren die Experten des Landeskriminalamtes folgende Varianten:

Es erfolgen Anrufe durch falsche Polizeibeamte, die davor warnen, dass ein Einbruch oder Raub stattgefunden habe, die erwischten Täter hätten einen Zettel mit dem Namen des Opfers bei sich gehabt – und es seien noch weitere Täter auf der Flucht. Die Betroffenen seien in Gefahr und sollten Wertgegenstände mithilfe der (falschen) Beamten in Sicherheit bringen.

Ebenfalls aktiv ist die Masche „Kautionstrick/Schockanruf“: Ein Angehöriger habe nach einem Verkehrsunfall verschuldet. Jetzt wäre eine Kaution zu bezahlen, um zu verhindern, dass der Angehörige verhaftet würde. Eine Variante davon ist der Medizintrick: Ein falscher Arzt ruft an und fordert für eine Heilbehandlung eines nahen Angehörigen Geld. Gemeinsam haben alle Fälle, dass, falls das Opfer auf den Betrug anspricht, die Beute persönlich von Abholern beim Opfer abgeholt wird.

Die Polizei kommt nicht zum Geldabholen

Die Kriminalprävention stellt klar, dass die Polizei Sie in den genannten Szenarien nicht anruft. Sie fordert auch kein Geld von Ihnen und erkundigt sich nicht nach Ihrem Vermögen und will es auch nicht sicherstellen. Vor allem: Die Polizei kommt nicht zu Ihnen nach Hause, um Ihr Vermögen mitzunehmen.

Tipps der Polizei Geben Sie keine Details über Ihr Vermögen preis!

Wenn eine angebliche Autoritätsperson Verschwiegenheit verlangt, ist das ein deutliches Alarmsignal.

Bei Schockanrufen ist wahrscheinlich nichts Schlimmes passiert. Im Ernstfall kommen uniformierte Polizisten persönlich zu Ihnen. Seriöse Anrufer verlangen kein Geld am Telefon.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, erfinden Sie eine Ausrede und legen Sie auf!

Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung!

Fordern Sie von angeblichen Polizistinnen oder Polizisten einen Dienstausweis!

Übergeben Sie niemals Geld, Gold oder Schmuck an Unbekannte!

Halten Sie im Zweifelsfall Rücksprache mit den angeblich betroffenen Personen oder kontaktieren Sie Vertrauenspersonen aus Ihrem persönlichen Umfeld!

Wenn Sie sich doch dazu hinreißen lassen, extra Geld abzuheben: sprechen Sie den oder die Bankangestellte/n an und erklären Sie die Angelegenheit. Nehmen Sie die Bedenken und Warnungen der Bank ernst.

Geben Sie niemals Ihre Bankdaten am Telefon bekannt!

Rufen Sie die Polizei unter 133 und melden Sie den Vorfall. Fragen Sie nach, ob der Sachverhalt stimmen kann.

Sprechen Sie mit älteren Personen in der Gemeinde oder Ihrer Umgebung über dieses Thema.

Zahlreiche weitere Tipps und Informationen zu dieser Thematik finden Sie auf der Homepage des Bundeskriminalamts: Sicher vor Betrügereien.