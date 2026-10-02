Gemeinderat Hartberg: Rollos gefordert, die es bereits gibt

Grüne, Bürgerliste und SPÖ forderten als Hitzeschutz Rollos an der Gerlitz-Schule Hartberg, notfalls gegen den Denkmalschutz. Kurios: Großteils gibt es diese längst.

„Der letzte Sommer hat Spuren in den Gemütern der Bevölkerung hinterlassen“, leitete Christoph Wallner von den Grünen einen Dringlichkeitsantrag ein, den seine Fraktion gemeinsam mit der Hartberger Bürgerliste und der SPÖ am Beginn der letzten Gemeinderatssitzung in Hartberg einbrachte. Die Bevölkerung wünsche sich von den politischen Entscheidungsträgern, dass diese „sich Gedanken machen, wie man in nachfolgenden Hitzeperioden auf diese reagiert“, schilderte Wallner.



Causa Prima unter den vorgeschlagenen Maßnahmen war die als notwendig eingestufte Adaptierung aller ost- und südostseitigen Schulräume, die noch keine Außenbeschattung haben, „so wie an dieser Schule“. Damit verwies er auf das Schulgebäude am Europaplatz. Denn darin sind nicht nur die Volksschule Hartberg und die Mittelschule Gerlitz untergebracht, sondern auch der Bürgersaal, in dem die Gemeinderatssitzungen stattfinden.

„Ich weiß, dass wir hier in einem historischen Gebäude sitzen, aber wir haben eine Dringlichkeit, die wir den Lehrern, die Schulunterricht machen und den Schülern schulden“, verwies er auf mögliche Denkmalschutzeinwände gegen Außenrollos an der Gerlitz. In einem weitern Punkt des Antrages fordete man auch ganz generell: „Der Hitzeschutz muss vor dem Denkmalschutz stehen.“

1 / 4 An der Nordseite der Gerlitz-Schule gibt es tatsächlich keine Rollos © KLZ / Margot Jeitler

Nur Bürgersaal und Nordseite ohne Rollos

Auf Anfrage der Kleinen Zeitung äußerte Bürgermeister Marcus Martschitsch sein Unverständnis über den – letztlich abgelehnten – Antrag und den Bezug zur Gerlitz-Schule: „Ich weiß nicht, wie man auf so etwas kommt.“ Denn tatsächlich fehlen bis auf zwei Fenster an der Ostseite nur an der Nordseite und an den großen Rundbogenfenstern der Westseite die Außenrollos. Gerade der Bürgersaal würde aber ohnehin nur von der Gemeinde selbst und hin und wieder vom Gesangsverein genutzt – und auch das nur in den Abendstunden.



Christoph Wallner lenkte unterdessen auf Rückfrage ein: Er sei nicht alle Räume des Gebäudes selbst durchgegangen. Ohnehin sei der Antrag „allgemeiner gemeint“ gewesen, da die Außenbeschattung eben eine günstige Möglichkeit sei, die Hitze aus Gebäuden zu halten. So könne er sich nun auch Platanen vor der Gerlitz-Schule als zusätzliche Beschattung vorstellen.

Gemischter Satz an Wahrnehmungen

Die Wahrnehmung der Eltern an den Schulen am Europaplatz reicht übrigens von Beschwerden über die Hitze des vergangenen Sommers – und sogar an manchen Septembertagen – bis hin zu einer pragmatischen Haltung, die da lautet: Wenn es draußen heiß ist, werden zwangsläufig auch die Innentemperaturen steigen.



Von offizieller Seite her seien jedenfalls keine größeren Probleme bekannt. Dazu ließ die Pressestelle der Bildungsdirektion Steiermark wissen: „Uns liegen keine konkreten Beschwerden oder Rückmeldungen zum Thema Hitze aus den genannten Schulen vor.“ Allerdings sei „davon auszugehen, dass die langanhaltenden Hitzeperioden im heurigen Sommer auch an diesen Standorten spürbar waren“, Hitzeschutz an den Schulen würde künftig aber wohl an Bedeutung gewinnen, das hätten die Erfahrungen der vergangenen Hitzeperioden gezeigt, heißt es im Statement.