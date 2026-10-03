Christine Krobath übernahm mit 1. Oktober die freie Kassenplanstelle für Allgemeinmedizin in St. Kanzian, die zuvor Sarah Hösel-Kofler innehatte.

„Bewusst“ für eine Landarztpraxis entschieden hat sich Christine Krobath, die zuvor als Ärztin im Krankenhaus tätig war

„Mit großer Freude dürfen wir Frau Dr. Christine Krobath als neue Hausärztin in unserer Gemeinde willkommen heißen“, teilt die Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See auf Facebook mit. Anlässlich ihres Dienstantritts mit 1. Oktober statteten Bürgermeister Thomas Krainz und Gesundheitsreferentin Daniela Kristof sowie Amtsleiter Günther Gomernig der neuen Allgemeinmedizinerin im Ärztezentrum am Paracelsusweg 1 einen persönlichen Antrittsbesuch ab.

Vom Krankenhaus in die Hausarztpraxis

Krobath übernahm die freie Kassenstelle für Allgemeinmedizin von Sarah Hösel-Kofler, die allerdings an derselben Adresse als Wahlärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe weiterhin tätig ist. Ihre Praxis befindet sich in jenen rund 140 Quadratmeter großen Räumlichkeiten, in denen sich auch Krobath mit ihrer neuen Ordination eingemietet hat.

„Ich habe mich bewusst für diese Ordination entschieden“, erzählt die in St. Salvator bei Friesach aufgewachsene gebürtige Metznitztalerin in einem früheren Bericht. Die mit ihrer Familie in der Landeshauptstadt lebende Medizinerin war zuletzt als Oberärztin an der Abteilung für Orthopädie und orthopädische Chirurgie am Klinikum Klagenfurt am Wörthersee tätig. Trotz ihrer Facharztausbildung sei der 42-Jährigen allerdings schon lange klar gewesen, dass sie eines Tages in einer ländlichen Gemeinde als Allgemeinmedizinerin mit Kassenvertrag tätig sein wolle.

© Petra Mörth Krobaths Praxis befindet sich im Ärztezentrum am Paracelsusweg 1 in St. Kanzian am Klopeiner See

Geöffnet hat Krobaths neue Kassenpraxis, in der insgesamt drei Mitarbeiterinnen beschäftigt werden, Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag vormittags, am Mittwoch ist nur nachmittags geöffnet.