Aufgepasst! Neues Radar-System auf Sloweniens Autobahnen eingeführt
Vor dem „Blitzer“ abzubremsen, um dann wieder zu beschleunigen – diese Taktik geht in Slowenien nicht mehr auf: Section-Control auf vier Autobahnabschnitten eingeführt.
In Slowenien muss per Gesetz auf fix installierte Geschwindigkeitskontrollen mit einer Tafel hingewiesen werden. So mancher eilige Lenker reduzierte bisher seine Geschwindigkeit deshalb eben nur dort, wo ein „Blitzer“ stand, um danach sein Tempo wieder zu erhöhen.
In Zukunft könnte das Rasen sehr teuer kommen, denn Slowenien hat auf Autobahnen sein „Blitzer-System“ umgestellt: Die sogenannte Section-Control wurde auf vier Autobahnabschnitten eingeführt.
Die Abschnitte
Die Umsetzung des neuen Geschwindigkeitskontrollsystems hat im September begonnen und wird schrittweise eingeführt. Bereits aktiv sind auf der A1 der Abschnitt zwischen Logatec und Vrhnika in Richtung Ljubljana (Laibach) sowie auf der A2 die zwei Abschnitte zwischen Ljubljana Brod bis Vodice in Richtung Kranj und von Grosuplje bis nach Ivančna Gorica in Richtung Novo Mesto. Vor der Einführung steht der Abschnitt auf der A1 von Podmilj nach Ločica in Richtung Maribor.
Section Control in Slowenien
- A1: Logatec – Vrhnika in Richtung Ljubljana
- A1: Podmilj – Ločica in Richtung Maribor
- A2: Ljubljana Brod – Vodice in Richtung Kranj
- A2: Grosuplje – Ivančna Gorica in Richtung Novo Mesto
Statt an einzelnen Messpunkten registrieren Kameras an zwei Kontrollpunkten das Fahrzeug und das System setzt die zurückgelegte Strecke im Verhältnis zur dafür benötigten Zeit. Entscheidend ist auf diesen Abschnitten nun die Durchschnittsgeschwindigkeit für die zurückgelegte Strecke zwischen zwei Kontrollpunkten. Wer die Blitzer-Punkte passiert und in diesem Bereich die vorgeschriebene Geschwindigkeit überschreitet, der darf mit postalisch zugestellter Aufforderung zur Begleichung einer Geldbuße rechnen. Wer zwischen den beiden Messpunkten auf- oder abfährt, fällt aus der Messung heraus.
Die Strafen
Für Autofahrer bedeutet das in Zukunft auch, über längere Strecken sollte das vorgeschriebene Tempo genau eingehalten werden. Grundsätzlich gilt in Slowenien – wie in Österreich – ein Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen. Die Geldstrafen richten sich nach der Höhe der Überschreitung und reichen von 40 bis 1200 Euro.
Strafenkatalog
- Überschreitungen bis 20 km/h: 40 Euro
- Überschreitungen von über 20 bis 30 km/h: 60 Euro
- Überschreitungen von über 30 bis 40 km/h: 120 Euro
- Überschreitungen von über 40 bis 50 km/h: 250 Euro
- Überschreitungen von über 50 bis 60 km/h: 400 Euro
- Überschreitungen über 60 km/h: 1200 Euro
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