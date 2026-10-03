Prosecco-Bar in Villach schließt nach nur einem Jahr

Für die Betreiberin Jeannette Staudte war es nur ein kurzes Intermezzo als Gastronomin, sie möchte sich anderweitig orientieren. Ab 1. Dezember kann das Lokal wieder gepachtet werden.

Das Lokal mit zwölf Innen- und zehn Außenplätzen ist wieder zur Verpachtung ausgeschrieben

Mit Ende November schließt Betreiberin Jeannette Staudte ihre Prosecco-Bar in der Ringmauergasse. Erst im Dezember 2025 hatte die gebürtige Deutsche das Lokal eröffnet und damit den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.

Wohin es geht möchte sie noch nicht verraten

Für die vierfache Mutter war der Schritt in die Gastronomie ein völliger Neuanfang. Drei Jahrzehnte hatte sie zuvor in ihrer Heimat im Büro gearbeitet, ehe sie Deutschland den Rücken kehrte und nach Kärnten übersiedelte. In dem Lokal wollte sie einen Treffpunkt für Berufstätige schaffen, die nach Feierabend noch auf ein Glas vorbeikommen.

© KLZ/Julia Wiesflecker Jeannette Staudte hat sich in Kärnten verliebt und zog aus Deutschland her, um die Bar zu betreiben. Nach nur einem Jahr ist nun Schluss

Staudte bestätigt im Gespräch mit der Kleinen Zeitung die bevorstehende Schließung. Warum sie aufhört und wohin es beruflich für sie weitergeht, möchte sie derzeit noch nicht näher ausführen. Eine Nachfolge für das Lokal mit zwölf Sitzplätzen innen und zehn weiteren im Freien wird bereits gesucht. Vor Villachs erster Prosecco-Bar stand das Lokal wenige Monate leer, davor wurde das Café unter dem Namen „Ristretto“ betrieben.