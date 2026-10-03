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Hochzeitskrapfen à la Brandalm
Manchmal braucht es nicht viel, um Menschen glücklich zu machen. Ein guter Bauernkrapfen wie jene von Eva-Maria Schrempf von der Ramsauer Brandalm genügt.
Georg Hoffelner
Themenlead Kulinarik
Zutaten
- 1 kg Mehl – etwas salzen
- 1 Pkg. Germ
- 2 EL Zucker
- 500 ml Milch
- 5 dag Butter
- 3 Eier (2 Dotter und 1 ganzes Ei)
Zubereitung
Daraus einen Germteig bereiten. Nicht zu weich, aber auch nicht zu fest.
Germteig in kleine Kugeln formen und nochmals etwas gehen lassen.
Dann in Schmalz (Schweine-, Butterschmalz oder pflanzliches Fett) ganz heiß herausbacken.
Mit Honig servieren.