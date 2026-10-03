Hochzeitskrapfen à la Brandalm

Manchmal braucht es nicht viel, um Menschen glücklich zu machen. Ein guter Bauernkrapfen wie jene von Eva-Maria Schrempf von der Ramsauer Brandalm genügt.

Zwei Woazane Krapfen mit Honig.

vor 38 Minuten 3. Oktober 2026 um 03:00

Zutaten

1 kg Mehl – etwas salzen

1 Pkg. Germ

2 EL Zucker

500 ml Milch

5 dag Butter

3 Eier (2 Dotter und 1 ganzes Ei)

Zubereitung

Daraus einen Germteig bereiten. Nicht zu weich, aber auch nicht zu fest.

Germteig in kleine Kugeln formen und nochmals etwas gehen lassen.

Dann in Schmalz (Schweine-, Butterschmalz oder pflanzliches Fett) ganz heiß herausbacken.

Mit Honig servieren.