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Hochzeitskrapfen à la Brandalm

Manchmal braucht es nicht viel, um Menschen glücklich zu machen. Ein guter Bauernkrapfen wie jene von Eva-Maria Schrempf von der Ramsauer Brandalm genügt.

Zwei Woazane Krapfen mit Honig.
© Martin Huber
Zwei Woazane Krapfen mit Honig.
Georg Hoffelner
Themenlead Kulinarik
Ramsau am DachsteinAlm

Zutaten

  • 1 kg Mehl – etwas salzen
  • 1 Pkg. Germ
  • 2 EL Zucker
  • 500 ml Milch
  • 5 dag Butter
  • 3 Eier (2 Dotter und 1 ganzes Ei)

Zubereitung

Daraus einen Germteig bereiten. Nicht zu weich, aber auch nicht zu fest.

Germteig in kleine Kugeln formen und nochmals etwas gehen lassen.

Dann in Schmalz (Schweine-, Butterschmalz oder pflanzliches Fett) ganz heiß herausbacken.

Mit Honig servieren.