Die Einsparungspläne der ÖGK lösen auch in der Steiermark Reaktionen aus: Patienten sollen nicht zusätzlich zu ihren Beiträgen ihre Kreditkarte zücken müssen, findet die SPÖ.

Nun liegen auch steirische Reaktionen auf die umstrittenen Einsparungspläne der Arbeitgeberseite in der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) vor. Die Grünen hatten ein ÖGK-Papier publik gemacht, in dem Selbstbehalte beim Arztbesuch und für ein Aus der Wahlarzt-Kostenerstattung vorgeschlagen werden. ÖGK-Obmann Peter McDonald hatte argumentiert, es dürfe keine „Denkverbote“ geben. Der von Dienstnehmerseite gestellte ÖGK-Obmann Andreas Huss hat sich daraufhin deutlich gegen diese Pläne ausgesprochen: „Mit uns nicht.“ Kritik kam auch von Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ), von den Grünen, der FPÖ und den NEOS.

Steirische SPÖ ist gegen neue Belastungen

Der steirische SPÖ-Klubmann Hannes Schwarz stimmte in den Chor der ablehnenden Stimmen ein: „Die ÖVP-dominierte Dienstgeberseite und ÖGK-Obmann McDonald wollen jetzt wieder jene Versicherten zur Kasse bitten, die ohnehin schon jeden Monat viel Geld in das System einzahlen. Eigentlich hätten die Menschen es verdient, dass das System funktioniert. Stattdessen sollen neue Belastungen eingeführt werden, anstatt endlich die grundlegenden Probleme anzugehen. Das ist für uns der völlig falsche Weg und nicht zu akzeptieren“, sagte Schwarz.

ÖVP und Peter McDonald wollen jene Versicherten zur Kasse bitten, die ohnehin schon genügend einzahlen. — Hannes Schwarz , SPÖ-Klubobmann

Er wies auf strukturelle Probleme in der Steiermark hin: fehlende Kassenärztinnen und Kassenärzte, lange Wartezeiten und mangelnde wohnortnahe Versorgung. Das führe dazu, dass Patientinnen und Patienten immer wieder auf Wahlärzte ausweichen und „zusätzlich zu ihren Versicherungsbeiträgen die Kreditkarte zücken“ müssten. „Vor diesem Hintergrund ist die Überlegung, neue Selbstbehalte einzuführen, geradezu grotesk. Es kann doch nicht die Antwort auf lange Wartezeiten und fehlende Kassenarzttermine sein, den Menschen noch tiefer in die Tasche zu greifen.“ Bevor das passiere, sollten sich die ÖVP und McDonald darüber Gedanken machen, wie in den Managementstrukturen gespart werden könne, sagte Schwarz.

Ärztekammer will mehr Effizienz im System

Die Ärztekammer Steiermark äußerte sich weniger ablehnend, aber auch kritisch. Präsident Michael Sacherer sagte: „Denkverbote gibt es nicht, den größten Hebel sehen wir aber in einem effizienteren Gesamtsystem. Der niedergelassene Bereich mit seinen Kassen- und Wahlärztinnen und -ärzten leistet einen massiven Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung, und das sehr kosteneffizient.“ Mehr Kassenstellen, eine verbindliche Patientenlenkung mit der Hausärztin oder dem Hausarzt als erster Anlaufstelle und mittelfristig mehr Gesundheitswissen bei den Patientinnen und Patienten würden die Kosten im System erheblich senken, ist er überzeugt.