Online-Rechner sorgt für Durchblick bei neuen Pickerl-Regeln

Der ÖAMTC hat einen „Pickerlrechner“ für die neuen Regelungen vorgestellt. Damit wolle man Orientierung für die ab Mai 2027 gültigen Neuerungen bieten, wird betont.

Im Mai 2027 ändern sich die Begutachtungsintervalle (§57a): Das bisherige Intervall (3-2-1) wird durch ein 4-2-2-2-1-System ersetzt. Pkw, Motorräder, Mopeds, Quads und leichte Anhänger müssen erstmals nach vier Jahren überprüft werden, anschließend sind drei weitere Überprüfungen jeweils im Abstand von zwei Jahren vorgesehen, danach wieder jedes Jahr. Mit dem Online-Pickerlrechner unter www.oeamtc.at/pickerlrechner bietet der ÖAMTC nun eine Orientierung, hieß es am Freitag. „Diese Änderung betrifft nicht nur neue, sondern auch viele bereits zugelassene Fahrzeuge“, betont ÖAMTC-Experte Andrej Prosenc. „Mit unserem Pickerlrechner wollen wir Orientierung bieten, weil uns bereits jetzt laufend Anfragen zur neuen Regelung erreichen.”

Mit dem Tool lässt sich prüfen, welche Fristen und Regelungen für das eigene Fahrzeug gelten. Zusätzlich informiert der Rechner über mögliche Ansprüche auf eine Austauschplakette und die jeweils geltenden Übergangsregelungen. „Die konkreten Auswirkungen der Novelle hängen u. a. stark vom Alter des Fahrzeugs und vom Zulassungsmonat ab. Es entstehen also viele individuelle Konstellationen – und genau hier wollen wir Konsument:innen mehr Klarheit geben“, so Prosenc.