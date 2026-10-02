Auto rollte nahe der Sommeralm rund 100 Meter eine Wiese hinab

Ein Oststeirer verlor Donnerstagabend die Kontrolle über sein Auto und kam von der Straße ab. Der Pkw rollte über eine Wiese und wurde erst von einem Baum gestoppt. Der Lenker wurde leicht verletzt.

Donnerstagabend mussten die Einsatzkräfte zur Buckligen Lärche ausrücken. Bei dem Naturdenkmal in der Nähe der oststeirischen Sommeralm war ein 23-Jähriger mit seinem Pkw von der Landesstraße abgekommen. Er war von der Sommeralm in Richtung Brandlucken unterwegs.

Das Auto rollte rund 100 Meter einen Abhang hinunter und prallte gegen mehrere Bäume. Der Fahrzeuglenker wurde dabei leicht verletzt. Er kontaktierte Angehörige. „Sie haben einen Notruf abgesetzt“, schildert Bernhard Lipp, Einsatzleiter und Kommandant der Feuerwehr Heilbrunn.

1 / 10 Unfall bei der Buckligen Lärche am 1. Oktober © FF St. Kathrein am Offenegg

24 Feuerwehrleute aus Heilbrunn, 18 aus St. Kathrein am Offenegg sowie Polizei und Rotes Kreuz rückten aus. „Der Mann wurde leicht verletzt und an der Unfallstelle von der Besatzung des Roten Kreuzes Passail erstversorgt“, wird bei der Polizei geschildert.

Der Unfalllenker aus dem Bezirk Weiz wurde in das LKH in Weiz gebracht. Das demolierte Auto wurde mit einer Seilwinde und einem Kran geborgen. Gegen 22.15 Uhr war der Einsatz beendet.

Kommt auf dieser Panoramastraße zwischen Brandlucken und Sommeralm öfters jemand von der Fahrbahn ab? „Im Sommer passiert so etwas in diesem Bereich nicht so häufig wie im Winter. Da rollen die Autos im Schnee dann aber nicht so weit hinunter“, erzählt Matthias Ostermann, Kommandant der Feuerwehr St. Kathrein am Offenegg.