In der Villacher Innenstadt entsteht ein neues Freizeitangebot

In der Weißbriachgasse 12 entsteht das „Trust Game Villach“. Ab Mitte November sollen Gruppen dort in Rollen schlüpfen und gegeneinander spielen.

Andreas Warmuth stammt aus dem Mölltall und eröffnet im November mit „Trust Game Villach“ ein Spiel, in dem die Teilnehmer in unterschiedliche Rollen schlüpfen

Wo früher Verkäuferinnen des ehemaligen Kaufhauses Samonig zu Schichtbeginn in ihre roten Arbeitsmäntel schlüpften, sollen ab Mitte November Spielefans in ihre Rollen schlüpfen. In der Weißbriachgasse 12 entsteht derzeit das „Trust Game Villach“, ein Gruppenerlebnis, bei dem Freunde für eine Stunde zu Mitspielern und Gegenspielern werden.

Hinter dem Projekt steht Andreas Warmuth. Der 32-jährige Mölltaler aus Döllach, der kürzlich nach Paternion gezogen ist, baut die Räume derzeit um. Beruflich ist er in der Gemeindefinanzverwaltung tätig, daneben steht er als Gitarrist der Partyband „Landrocker“ auf der Bühne. Mit dem neuen Projekt will er ein Freizeitangebot schaffen, das es in dieser Form in Villach bislang nicht gibt.

Das Grundprinzip erinnert an einen Escape Room, funktioniert aber anders. Drei bis sechs Personen erleben rund eine Stunde lang gemeinsam eine Geschichte. Klassische Rätsel oder Zahlenschlösser stehen dabei nicht im Mittelpunkt.

Villach ist der perfekte Ort für das Projekt, das Einzugsgebiet hat mich überzeugt. — Andreas Warmuth

© Klaus Steiner Warmuth hat aus halb Österreich antike Möbel über Willhaben gekauft, die die Kulisse bilden werden

Freunde können zu Feinden werden

Jeder Teilnehmer bekommt eine eigene Rolle und ein persönliches Spielziel. Im Lauf des Spiels sollen dadurch Zweifel entstehen, wem man vertrauen kann und wem nicht. Bestimmte Abläufe im Raum werden automatisiert gesteuert. „Wenn ich mit Freunden in diesem Raum bin, weiß ich irgendwann nicht mehr: Ist das jetzt Freund oder Feind? Genau dieses psychologische Spiel macht für mich den Reiz aus.“

Auch bei der Einrichtung setzt Warmuth auf Atmosphäre. Antike Möbel hat er über Willhaben aus ganz Österreich zusammengesucht. Alles soll wirken, als betrete man ein älteres Haus.

Bis zur geplanten Eröffnung Mitte November wird noch gebaut und getestet. Danach soll das „Trust Game“ täglich geöffnet sein. Alle eineinhalb Stunden soll online ein Termin gebucht werden können. Vieles im Betrieb soll automatisiert ablaufen.