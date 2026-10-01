Handball-Juwel Markus Kelih: „Genau das ist oft gefährlich“

Ferlachs Markus Kelih (18) gilt als ganz heiße Zukunfts-Aktie. Drei Tage lang durfte der Kärntner in der Südstadt erstmals Teamluft schnuppern.

„Ich hatte seine Nummer vorher nicht, aber nach der Sprachnachricht und dem WhatsApp-Profilfoto war klar, wer es war. Und eine Woche später kam eine Mail mit der Einladung fürs Trainingslager“, erinnert sich Ferlach-Youngster Markus Kelih an jenen Moment zurück, als sich Österreichs Handball-Nationalteamchef Iker Romero bei ihm meldete. Drei Tage lang durfte der Kärntner in der Südstadt erstmals Teamluft schnuppern – und die Eindrücke waren entsprechend nachhaltig. „Es war richtig cool. Alle waren extrem nett und ich konnte mich gleich integrieren. Ich habe einige Erfahrungen sammeln können und hoffe, dass ich dabei bleibe.“

Der Kärntner absolviert gerade sein letztes HTL-Jahr und gilt als eine der heißesten Nachwuchsaktien des Landes. Dementsprechend sollen bereits mehrere europäische Klubs auf den 18-Jährigen aufmerksam geworden sein. „Ich habe noch einen Zwei-Jahresvertrag in Ferlach. Diese Saison werde ich sicherlich bleiben, da ich die Schule hier beenden will und muss. Aber ein paar Angebote sind schon da. Mal abwarten, was sich dann ergibt.“

Auf dem Feld präsentiert sich Kelih als schneller, beweglicher Aufbauspieler mit einem guten Wurf – „den müsste ich nur noch mehr einsetzen“. Vor allem aber hat sich auch mental einiges getan: „Ich bin vom Kopf her reifer geworden. Zuvor war es noch mehr Gaude, jetzt ist viel mehr Ernst dahinter, was nötig ist, um die nächsten Schritte zu gehen.“

Kelih warnt

Sportlich läuft es für den SC Kelag Ferlach ebenfalls rund. Nach dem historischen Halbfinaleinzug in der vergangenen Saison ist das Team weiterhin ungeschlagen – drei Siege und ein Remis stehen zu Buche. Diese Serie soll am Samstag (19) beim aktuellen Tabellenschlusslicht Atzgersdorf prolongiert werden. Die Ausgangslage klingt nach Pflichtaufgabe, doch Kelih warnt: „Genau das ist oft gefährlich. Zudem spielt Atzgersdorf nicht so schlecht, wie es die Tabellenposition hergibt. Nur normalerweise sollten wir die zwei Punkte mit nach Hause nehmen.“