Gastronomischer Aderlass in Kaindorf: Die Teichstub‘n hat vor Kurzem ihre Pforten endgültig geschlossen. Für das Rasthaus Steinbauer wird ein Käufer gesucht. Bereits im Mai hat das „Gschalla“ zugesperrt.

Angelika und Karl Jagerhofer lassen die Teichstub‘n hinter sich, das Tanzlokal „Buona Sera“ führen sie weiter

Egal, ob Radfahrer, Spaziergänger oder Familien, die den nahen Spielplatz genossen – sie alle fanden Gefallen und einen Platz in der Teichstub‘n in Kaindorf. In Zukunft bleiben die Bänke jedoch leer: Das urige Lokal mit seiner unverkennbaren Holzfassade direkt am Teich sperrte vor Kurzem endgültig zu.

„Wir hören auf, wenn es am schönsten ist“, sagt Angelika Jagerhofer, die mit ihrem Mann Karl die Teichstub‘n 2019 von dessen Eltern übernommen hat. Seither sind die beiden – neben ihrem Brotberuf unter der Woche – nahezu jedes Wochenende saisonal von Anfang März bis Oktober im Lokal gestanden: Karl als gelernter Koch in der Küche, Angelika als engagierte Chefin im Service. „Ich wollte für die Gäste immer alles perfekt machen und war bei der Ausrichtung von Hochzeiten sogar nervöser als so manches Brautpaar“, schmunzelt sie.

„Das Aus muss erst sickern“

Dass die alljährliche Winterpause nun kein Ende mehr nimmt, haben die beiden noch nicht ganz realisiert, erzählen sie. „Das Aus muss erst sickern“, sagt Karl Jagerhofer, der als Landwirt den angrenzenden „Steirerteich“ als Fischteich betreibt.

1 / 3 Noch ist offen, wie es mit dem Gebäude weitergeht © KLZ / Daniela Buchegger

Die letzten Wochen vor dem Ende seien sehr intensiv und besonders gewesen. „Wir sind dankbar für die geniale Zeit und unsere tollen Gäste. Es war immer schön, wenn man Gäste glücklich machen konnte“, sagt Angelika Jagerhofer. Differenzierter sieht das ihr Mann, der offen zugibt, dass er zuletzt immer mehr die Freude an der Gastronomie verloren habe: „Wenn man alleine in der Küche steht, ist der einzige soziale Kontakt der Bondrucker mit den Bestellungen.“

Investieren oder aufhören

Ausschlaggebend für den Entschluss, zuzusperren, sei jedoch eine pragmatische Überlegung gewesen. Man sei vor der Entscheidung gestanden, ob man viel Geld in das alte, erneuerungsbedürftige Lokal investiere oder aufhöre. „Wir hätten eigentlich neu bauen müssen. Gerade angesichts der derzeitigen allgemeinen Wirtschaftslage haben wir uns am Ende für die für uns sichere Variante entschieden", erklären die beiden.

© KLZ / Daniela Buchegger Karl und Angelika Jagerhofer haben die Teichstub‘n 2019 offiziell übernommen, aber schon davor jahrelang dort mitgearbeitet

Noch sei offen, wie es mit dem Gebäude weitergeht. Fix ist hingegen, dass dem „Buona Sera“ im Ortszentrum keine Sperrstunde droht. „Wir haben sehr treue Gäste, das freut uns“, sagt Angelika Jagerhofer, die das legendäre Tanzlokal mit viel Herzblut führt, wie ihr Mann sagt.

Kein Nachfolger

Mit ebenso viel Herzblut betrieb über Jahrzehnte hinweg Herbert Steinbauer das gleichnamige Rasthaus an der B 54 am Kaindorfer Ortsrand. Doch auch hier rückt die Sperrstunde immer näher. „Ich habe keinen Nachfolger, deshalb bleibt mir nichts anderes übrig, als nun diesen Schritt zu gehen“, erklärt der 68-Jährige, der mit dem Traditionsbetrieb groß geworden ist und ihn 2001 übernommen hat.

© KLZ / Daniela Buchegger Gastwirt Herbert Steinbauer ist zuversichtlich, dass sich ein Käufer für das Rasthaus samt Liegenschaft finden wird

Jetzt verkauft er die gesamte, rund 3400 Quadratmeter große Liegenschaft samt Gasthaus, Gästezimmer und Wohnbereich. Seit rund einem Monat ist das Inserat auf Willhaben zu finden, erste Anfragen gebe es bereits, sagt Steinbauer zuversichtlich. „Fixiert ist aber nichts.“ Offen sei freilich, ob es danach noch als Rasthaus genutzt wird. „Es ist vieles möglich“, erklärt der Kaindorfer, der seit drei Jahren in Pension ist und dazu rät, Gutscheine alsbald einzulösen.

„Wirte werden immer älter“

Bis ein Käufer gefunden ist, hat er noch von Samstag bis Montag offen. „Solange es mir gesundheitlich gut geht, habe ich auch keinen Stress, aufzuhören. Ich mache es gern und mit lieben Gästen gleich noch viel lieber.“ Seinen zahlreichen Stammgästen wäre es freilich am liebsten, wenn er gar nicht zusperrt, erzählt Steinbauer.

1 / 2 Direkt an der B 54 am Ortsrand von Kaindorf gelegen, sticht das Rasthaus Steinbauer samt Eisplatzl Autofahrern sofort ins Auge © KLZ / Daniela Buchegger

Vor allem angesichts dessen, dass das Rasthaus nach dem Restaurant „Gschalla“ Ende Mai und der Teichstub‘n das dritte Lokal wäre, das binnen weniger Monate in Kaindorf aufhört. „Es dünnt sich immer mehr aus. Die Wirte werden immer älter und wenn niemand weitermacht, ist das die logische Konsequenz“, weiß Steinbauer um die Problematik der fehlenden Nachfolge im Gastgewerbe. Zugleich betont er: „Ich bin trotzdem positiv, dass die Gastronomie eine Zukunft hat. Aber es braucht auf jeden Fall innovative Wirtsleute und auch die Qualität muss stimmen.“