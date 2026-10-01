Gruppenvergewaltigung an US-Elite-Uni? – Bestürzung in den USA

Was wirft die Studentin den mutmaßlichen Tätern und der Uni vor?

In der Nacht vom 19. auf den 20. Oktober 2024 sollen die sieben Studenten die Frau über Stunden im Verbindungshaus ihrer Bruderschaft Chi Phi missbraucht haben. In einem 101-seitigen Bericht zu ihrer Zivilklage, in der sie als Jane Doe (gleichzusetzen mit Erika Musterfrau) bezeichnet wird, hält sie fest, dass sie zum Zeitpunkt der Tat unter Alkohol- und Drogeneinfluss (Ketamine) stand und daher nicht ihr Einverständnis geben konnte. Die Tat soll geschehen sein, nachdem sie zunächst bei ihrer Schwesternschaft etwas getrunken hatte und dann zu Chi Phi gegangen sei, um einen Freund zu besuchen.

Der Cornell Universität, eines von acht Mitgliedern der Ivy League, wirft sie vor, nicht die entsprechenden Maßnahmen gesetzt zu haben. Auch sie wurde von Doe genauso wie Chi Phi, die an der Uni Cornell aufgelöst wurde, und ihre damalige Schwesternschaft verklagt.