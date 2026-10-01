Im Circle Thalia Graz gibt‘s am Samstag ein ganz besonderes DJ-Comeback – mit Hereno & Herbst, die jahrelang eine der erfolgreichsten Partyreihen betrieben haben.

„Graz braucht wieder einen Houseclub“, haben sich Herbst & Hereno gesagt – und dafür wollen sie gleich selbst sorgen. Viele Jahre lang sorgten die beiden DJs mit „Double Penetration“ für eine der erfolgreichsten Partyreihen der Stadt – die nicht nur im Univiertel und im Dom im Berg stattfand, sondern auch über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt war. Auftritte gab es etwa beim Donauinselfest und beim kroatischen Dance-Festival „Ultra Europe“.

Neun Jahre ist es her, dass die beiden gemeinsam auflegten – im DJ-Ruhestand haben sie sich zwar nicht befunden, trotzdem hat es sie wieder in den Fingern gejuckt. „Nun haben sich die Gestirne passend aufgereiht“, scherzt Florian Hereno: Am Samstagabend laden die beiden gemeinsam zu „One Night in Ibiza“, einem Houseclub im Grazer Club Circle Thalia. „Für uns derzeit der Club in Graz, da war die Auswahl leicht“, sagt Hereno.

Das Auflegen haben die beiden nicht verlernt, das war bei der Übungs-Session schnell klar. „Das ist wie Liebe machen.“ Verändert habe sich in den letzten Jahren viel, eines sei aber immer gleich: „Die Wirkung und Energie von Musik.“

Wenn sie erstmals seit Langem wieder gemeinsam hinter den Decks stehen, wird es für alle Fans musikalisch keine großen Überraschungen geben. „Wer uns kennt, der weiß, was zu erwarten ist.“ Wer sie nicht kennt: Gespielt wird House, von Vocal über Afro bis Tech und Progressive. Ein paar Klassiker sollen jedenfalls dabei sein.

Los geht‘s am Samstag um 22 Uhr. Weil man die Clubkultur wieder hochleben lassen möchte, wird um Kleidung nach dem Motto „Dress to impress“ gebeten – „beeindrucken sollte man dabei vor allem sich selbst“, lächelt Hereno.