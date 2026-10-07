Herk Dach: Von weststeirischem Leichtsinn zum Firmenjubiläum

Franz Herk (55) feiert mit seinem Dachdeckerei- und Spenglerbetrieb mit Sitz in Deutschlandsberg den 30. Geburtstag. Dies wurde im September groß gefeiert.

Ein gutes Dach über dem Kopf zu haben, ist Gold wert. Das weiß vor allem Franz Herk, Gründer und Geschäftsführer der Herk Dach GmbH. Mit seinem 1996 in Wildbach, Deutschlandsberg, gegründeten und ansässigen Betrieb feiert er 2026 ein besonderes Firmenjubiläum. Grund genug, einen Blick an die Anfänge zu wagen.

Gelernt hat der 55-Jährige den Dachdecker- und Spenglerberuf in Bad Schwanberg. „1996 habe ich mich dann selbstständig gemacht – aus jugendlichem Leichtsinn heraus", erzählt der Deutschlandsberger. Als Zweimannbetrieb fing alles an. Vom Bau des Büro- und Werkstattgebäudes im Jahr 2000 über den Ankauf der benachbarten Lagerhalle und Tischlerei des ehemaligen Sägewerks Scheiber 2014 bis hin zum Bau der beheizten Lagerhalle vier Jahre später - Herk hat die Firmengeschichte von Anbeginn geschrieben.

32 Mitarbeitende

„Am Anfang reden wir da von 100 Wochenstunden Arbeit, aktuell sind wir bei 80. Wenn‘st nix tust, dann stirbst", sagt der Unternehmer. Wenn Partnerfirmen insolvent gehen oder es bei Kundschaften gehagelt hat und Reparaturen anfallen, kommt auf Herk und seine 32 Mitarbeitenden viel Arbeit zu.

Dann muss man in der Früh halt manchmal sieben Minuten früher aufstehen. — Franz Herk , Herk Dach GmbH

„Dann muss man in der Früh halt manchmal sieben Minuten früher aufstehen“, so der Weststeirer schmunzelnd. Mehr als die Hälfte seiner Kundschaft besteht aus Privatpersonen – „meine Stütze“, wie er selbst sagt. In seinem Betrieb werden auch Lehrlinge ausgebildet, aktuell sind es drei. „Die meisten meiner Mitarbeiter haben schon bei mir gelernt. Mein allererster Lehrling ist jetzt das 28. Jahr im Betrieb“, meint Herk stolz.

1 / 4 Herk wurde von der Wirtschaftskammer für sein unternehmerisches Engagement ausgezeichnet © Studio4

Um das Firmenjubiläum gebührend zu feiern, lud Herk am 11. und 12. September zu einem Fest. Als Teil der Feierlichkeiten wurde Herk von Josef Herk, Wirtschaftskammerpräsident, Bürgermeister Josef Wallner und Vizebürgermeister Gunther Riedlsperger für seine unternehmerische Leistung geehrt.