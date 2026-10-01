Rund 30 Gläubiger: Wolfsberger Szene-Lokal insolvent

„Scharf’s Deli“ am Weiher hat seit voriger Woche geschlossen. Nun wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet. Die Überschuldung beläuft sich auf rund 455.000 Euro.

Am Landesgericht Klagenfurt wurde über den Betreiber des Lokals „Scharf’s Deli“ ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet; betroffen sind rund 30 Gläubiger, die Passiva belaufen sich auf rund 462.800 Euro. Dem gegenüber stehen Aktiva von rund 7800 Euro. Die Überschuldung errechnet sich daher mit rund 455.000 Euro. Dienstnehmer sind keine betroffen. Das gaben der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) und der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bekannt.

Als Grund für die Insolvenz gab der Schuldner Folgendes an: „Zur Ursache des Vermögensverfalls ist auszuführen, dass, wie allgemein bekannt, die Umsätze im Gastronomiebereich in den letzten Jahren stark zurückgegangen sind. Im Gegenzug hat sich aufgrund der entsprechenden Indexanpassungen, die Miete des Lokals erheblich erhöht und sind auch die Betriebskosten stark angestiegen. Eine wirtschaftliche Führung des Lokals war daher zuletzt nicht mehr möglich.“ Das Lokal wurde bereits vor Insolvenzeröffnung geschlossen.

Um sein Unternehmen auf ein stärkeres, wirtschaftliches Fundament zu stellen, hat der Schuldner 2024/2025 einen weiteren Betriebsstandort in Wiesenau eröffnet („Brummi Station“), um zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Die Entwicklung dieses zweiten Betriebsstandortes zeigte sich jedoch nicht wie erwartet, und es wurde im Rahmen dieses Betriebsstandortes ein entsprechender Verlust erwirtschaftet.

Ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen vier Wochen nach Annahme des Plans, wurde bereits vorgelegt; zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Heimo Fresacher aus Wolfsberg bestellt, die Prüfungs- und Berichtstagsatzung findet am 1. Dezember 2026, die Sanierungsplantagsatzung am 12. Jänner 2027 statt.

© Sandra Zarfl

Ab sofort können Gläubigerforderungen bis 24. November 2026 (gerichtliche Anmeldefrist) über den KSV1870 oder den AKV angemeldet werden.