„Scharf‘s Deli“ in der Wolfsberger Innenstadt wurde geschlossen

Vermieter ist nun auf der Suche nach neuen Pächtern für die Szene-Lokalität am Weiher. Michael Scharf wird der Gastronomie erhalten bleiben.

Es galt jahrelang als Szene-Lokal in der Wolfsberger Innenstadt: „Scharf‘s Deli“ am Weiher. Tagsüber ein Café, abends eine Weinbar, in der auch kleine italienische Spezialitäten aufgetischt wurden. Doch seit voriger Woche hat das Lokal geschlossen, „Chiuso“ ist auf einem Schild an der Eingangstür zu lesen, der Sitzgarten ist leergeräumt.

„Wir haben uns aus wirtschaftlichen Gründen zugesperrt“, spielt Gastwirt Michael Scharf auf die schwierigen Zeiten in der Gastronomie an und fügt hinzu: „Der Personalaufwand war zu hoch.“ Und so hat er sich mit seiner Frau entschlossen, das „Scharf‘s Deli“ nach acht Jahren zu schließen. Sechs Jahre lang war das Lokal an der jetzigen Adresse am Weiher Platz einquartiert, davor zwei Jahre lang quasi gleich ums Eck in der Bamberger Straße. Der Gastronomie wird das Ehepaar auf alle Fälle erhalten bleiben, mehr will Michael Scharf momentan noch nicht verraten.

© Bettina Friedl Für das „Scharf‘s Deli“ wird nun ein neuer Pächter gesucht

Vermieter Ingo Uckermann war mit einer vorzeitigen Auflösung des Mietvertrages einverstanden und sucht nun einen Nachfolger für die rund 200 Quadratmeter großen Räumlichkeiten des „Scharf‘s Deli“. „Der aktuelle Mietvertrag läuft noch bis Ende Oktober, ab November können die Räumlichkeiten gemietet werden“, erklärt Ingo Uckermann, der sich wünschen würde, „dass jemand das Lokal mit dem gesamten Inventar übernimmt und aufsperrt. Aber natürlich sind auch andere Nutzungsvarianten möglich“. Für Interessenten ist der Vermieter unter der Nummer 0664 / 411 45 35 erreichbar.