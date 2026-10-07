Vom Gästehaus mit WC am Gang zum größten Hotel im Ennstal

Mit einem neuen 5000 Quadratmeter großen Haus für Familien, das alle Stückerln spielt, macht sich das Natur- und Wellnesshotel Höflehner in Haus zum „Naturresort“.

Eigentlich hat 2006 alles ganz klein angefangen, erzählt Katrin Höflehner schmunzelnd: „Wir wollten ein Gästehaus, in dem die Toiletten nicht am Gang sind.“ Dass sie gemeinsam mit ihrem Mann nun ein Vier-Sterne-Superior-Hotel führt, das sich über vier Gebäude mit insgesamt rund 17.000 Quadratmeter am Hauser Gumpenberg erstreckt, sei „niemals das Ziel gewesen“, ergänzt Gerhard Höflehner. „Natürlich hast du Visionen, aber der Weg entsteht im Gehen.“ (Anm.: Die Hoteliers-Familie ist mit der Autorin nicht verwandt.)

Vor rund 20 Jahren übernahm das Paar den damaligen "Knapplhof“ in dritter Generation, seither wird ausgebaut und ausgebaut und ausgebaut. Mit ihrem neuesten Coup, einem 5000 Quadratmeter großen Haus für Familien zementieren sie endgültig ihren Status als größter Beherbergungsbetrieb im Bezirk. Passend dazu entschied man sich für ein Upgrade in der Benennung, schlagend mit der Eröffnung des neuen Bereiches Mitte Dezember: Aus „Natur- und Wellnesshotel“ wird ein Naturresort.

1 / 4 So sah der Knapplhof 2006 aus, als Gerhard und Katrin übernahmen © Privat

Erwachsenen-Spa und Kinderland

Die Bezeichnung „Resort“ soll die Vielfalt des Angebots zeigen, erklärt Gerhard Höflehner, aber auch, dass Personen jeder Lebensphase willkommen sind, von Familien über Paare bis hin zu Reisenden im reiferen Alter. Dafür soll jeder Zielgruppe etwas geboten werden: Für ruhesuchende Erwachsene ist die im Osten der Anlage gelegene Wellness-Landschaft mit zwölf Saunen, Pools, Ruheräumen und Spa-Behandlungen, zugänglich erst ab 16 Jahren.

Mit dem neuen „Haus Waldhorn“ wartet im Westen hingegen das Kinderparadies: Neben dem Wasserspaßbereich mit Reifen- und Wellenrutsche sowie Infinity-Pool gibt es ein Indoor-Spieleland auf zwei Stockwerken, ergänzt durch Fußballplatz, Bowling-Bahn und Kinderkino. Der zentrale Treffpunkt liegt in der Mitte, wo Küche und Restaurant – in dem bis zu 400 Gäste Platz finden – das Herzstück des Resorts bilden.

1 / 7 Gemeinsam mit dem Hauser Bürgermeister Matthias Schwab gab es eine Baustellenführung. Dieser zeigte sich beeindruckt: „Wenn man sieht, wie sich ein Familienbetrieb entwickeln kann, ist das wirklich ein beeindruckendes Beispiel“ © KLZ / Veronika Höflehner

134 Wohneinheiten und 220 Mitarbeiter

Rund um diese beiden Welten gibt es nun mit der Erweiterung insgesamt 134 Wohneinheiten, vom Einzelzimmer bis zu den luxuriösen Sky Chalets. Dafür braucht es eine große Zahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: Mit 220 rechnet Gerhard Höflehner ab Dezember, davon rund 45 Köche und 60 Kellner. „Unsere vier Personen, die sich nur um das Personal kümmern, sind sehr gut beschäftigt“, sagt Katrin Höflehner. Ungefähr 30 Mitarbeiter kommen aus der Region, der Großteil braucht also ein Zimmer. Etwas unterhalb der Hotelanlage stehen nun Personalhäuser, zwei wurden heuer ebenso neu errichtet.

Was auch zu so einem Haus gehört: Während ein Teil neu gebaut wird, muss der andere schon wieder renoviert werden. „Wenn man in diesem Zyklus drinnen ist, entscheidet sich schnell, ob du als Unternehmer gut gearbeitet hast“, weiß Gerhard Höflehner. Gibt es einen großen Investor, der hier ein bisschen unter die Arme greift, wie es gerüchteweise immer wieder heißt? Beide schütteln vehement den Kopf: So etwas sei nie Thema gewesen, alles ist in Familienbesitz. Und, war das der letzte große Zubau? „Jetzt reicht es einmal“, anwortet Katrin Höflehner lachend, während sich ihr Mann nicht definitiv festlegen will. Wobei wir wieder beim Anfang sind: Der Weg entsteht im Gehen.