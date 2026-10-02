Dritter Michelin-Key in Folge für Mariazeller Hotel

Seit der Eröffnung ihres Hotels „Montestyria“ in Mariazell im Jahr 2022 eilen Helga und Peter Lindmoser von Erfolg zu Erfolg. Im Guide Michelin wurden sie nun erneut geehrt.

Seit 2024 zeichnet der renommierte Guide Michelin neben Gastronomiebetrieben auch Hotels und Beherbungsbetriebe aus. Statt Sternen kommen dabei Schlüssel als Bewertungsmittel zum Einsatz, zwischen einem und drei können die Betriebe ergattern. In Österreich tragen aktuell 72 Hotels mindestens einen Michelin-Key, darunter findet sich seit dessen Einführung auch das Hotel Montestyria in Mariazell.

Und auch heuer dürfen sich Gastgeber Helga und Peter Lindmoser weiterhin mit dem Schlüssel schmücken. Sie sehen diesen dabei nicht nur als Anerkennung für das eigene Hotel, sondern auch als starkes Zeichen für den Tourismusstandort Mariazell: „Dass Mariazell mit dem Montestyria auch 2026 ein Michelin-Key-ausgezeichnetes Hotel hat, freut uns ganz besonders. Wir möchten zeigen, dass unsere Region neben ihrer großen Tradition auch für zeitgemäßen, hochwertigen und sehr persönlichen Tourismus stehen kann.“

Im Zuge der Bewertung werden unter anderem die Architektur, Qualität und Beständigkeit des Service, Persönlichkeit und Charakter des Hauses, Preis-Leistungs-Verhältnis sowie die besondere Verbindung eines Hotels mit seiner Umgebung unter die Lupe genommen. Die Lindmosers setzen in ihrem Betrieb auf Chalets und Suiten statt eines großen Hotels. Diese spielen aber mit einem eigenen Wellnessbereich und einem privaten Steg am Erlaufsee trotzdem das volle Programm.

© Franz Weingartner 2022 haben Peter und Helga Lindmoser ihr Hotel in Mariazell eröffnet

Neben dem Hotel betreibt das Paar auch das traditionsreiche Brauhaus im Mariazeller Stadtzentrum und sieht dieses als optimale Ergänzung zum Gastbetrieb. „Der Michelin-Key trägt den Namen Mariazell international hinaus. Dass wir gleichzeitig mit dem Brauhaus ein Stück jahrhundertealte Mariazeller Wirtshauskultur weiterführen dürfen, macht diese Auszeichnung für uns besonders wertvoll“, so Peter und Helga Lindmoser.