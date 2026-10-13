Der frühere, langjährige Rektor der Technischen Universität Graz hat seine letzte Vorlesung gehalten. Von Ruhestand kann aber keine Rede sein.

Seine letzte Vorlesung hat der frühere, langjährige Rektor der TU Graz, Harald Kainz, am vergangenen Donnerstag gehalten. „Ich habe als Titel Heraklits ,Panta Rhei‘ gewählt“, erklärt er. „Alles fließt“: Wie passend für den Professor und früheren Institutsvorstand für Siedlungswasserwirtschaft und Landschaftswasserbau. Es sei ein Rückblick auf Jahrzehnte seiner akademischen Arbeit – bis zu den drei Amtsperioden als Rektor. „Und es ist durchaus selbstüberraschend, was da alles gelungen ist.“

Stolz mache ihn, dass drei von ihm ausgebildete Diplomanden heute selbst Professuren innehaben. In einigen Bereichen sei Forschung der TU weltweit führend. „Ich bin befangen, aber ich finde, wir haben uns toll entwickelt.“

Die akademische Karriere war für den 1958 in Graz geborenen Sohn eines leitenden Gendarmeriebeamten und einer Volksschuldirektorin durchaus vorgezeichnet. Nach seiner Matura studierte er selbst an der TU und war Studien- und Universitätsassistent. Die Teilnahme an einem Programm für Wissenschaftler in der Wirtschaft erwies sich aber als reizvoller, längerer Umweg.

Als Mitarbeiter und als Geschäftsführer von international tätigen Ingenieursbüros verantwortete er unter anderem den Bau von Europas größter Kläranlage. Die akademische Karriere ging im Jahr 2000 weiter, und er wurde schließlich dreimal zum Rektor seiner TU gewählt.

Das Rektorenamt hat er vor drei Jahren übergeben. Als emeritierter Professor habe er noch „alle Rechte“, aber keine Pflichten mehr. „Als alter Professor soll man die anderen nicht stören, sondern unterstützen“, findet er. „Ich konzentriere mich jetzt auf Dinge, die mir Freude machen, und wo man gute Kontakte braucht.“ Das sind Tätigkeiten in vielen Vereinigungen, in Uniräten und als Vorsitzender des Professorenverbandes der TU.

Ausgeschieden ist er aus Altersgründen auch als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr der TU Graz. Die ist übrigens mehr als nur ein interessantes biografisches Detail, nämlich eine Plattform für viel wichtige, einschlägige Forschung: Drohen bei Feuerwehreinsätzen, Löschen von Akkus ...

Seine Arbeitszeit hat er von 70 Stunden auf 30 bis 40 reduziert, aber auch wenn so etwas mehr Zeit für Tennis, Golf und die Familie, vor allem die sechs Enkel, bleibt: „Diskussionen über das Pensionsantrittsalter kosten mich ein Lächeln“, sagt der 68-Jährige.