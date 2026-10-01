Warum Johnny Logan in Graz auf Shoppingtour gehen musste

Der irische Sänger und zweifache Gewinner des Eurovision Song Contests ist der Star der heurigen Aufsteirern-TV-Show. Vor dem Auftritt ging's ins Zeughaus.

Zweimal – 1980 und 1987 – gewann Johnny Logan den Eurovision Song Contest als Sänger, ein drittes Mal, im Jahr 1992, als Komponist des Siegertitels „Why me“ von Linda Martin. Den Iren kann man also durchaus als Weltstar bezeichnen. Und dieser Weltstar ist in diesem Jahr auch Teil der Aufsteirern-TV-Show, die am 24. Oktober um 20.15 Uhr auf ORF 2 ausgestrahlt wird.

Aufgezeichnet wird die Show am heutigen Donnerstag (1. Oktober) auf den Kasematten am Grazer Schloßberg. Und dabei wird der 72-Jährige gemeinsam mit der Ausseer Formation „Ausgfuxt“ den Hit „Galway Girl“ zum Besten geben. „Das ist so etwas wie die heimliche irische Nationalhymne“, verrät Logan entspannt und gut gelaunt bei einem Kaffee mit der Kleinen Zeitung im Café Herzog in der Grazer Herrengasse.

Koffer und Gitarre blieben auf der Strecke

Zuvor musste er allerdings noch auf Shoppingtour bei Kastner & Öhler gehen. Der Grund: Sein Koffer und seine Gitarre waren am Tag zuvor auf dem Flug vom spanischen Malaga – wo er jedes Jahr im September in einem kleinen Dorf „im Nirgendwo“ Kraft tankt – nach Graz verloren gegangen. „Ich musste die erste Nacht in Graz in einem T-Shirt schlafen, das ich schon zwei Tage anhatte“, plauderte Logan lachend aus.

1 / 2 Premiere für Johnny Logan im Zeughaus. Der Ire war zum ersten Mal in einem Waffenarsenal. © Klz / Stefan Pajman

Vor seinem Auftritt auf dem Schloßberg wurde auch noch gedreht. Und zwar im Zeughaus. „Es war toll“, schwärmte der Ire, „ich war zwar schon in Museen und Galerien, aber noch nie in einem Waffenarsenal. Außerdem war Geschichte eines meiner Lieblingsfächer in der Schule.“ Kein Wunder also, dass er fast nicht loszueisen war von den Rüstungen. Zum Auftritt in der – für den irischen Sänger zumindest – musikalisch exotischen TV-Show riet ihm übrigens niemand Geringerer als der steirische Volks-Rock‘n‘Roller Andreas Gabalier, mit dem er unlängst das Duett „Whiskey and Wine“ für Gabaliers neues Album „Handwerk“, das Ende August erschienen ist, aufgenommen hatte. „Andreas hat zu mir gesagt: Die Show musst Du unbedingt machen“, verrät die Song-Contest-Legende.

Nicht der erste TV-Auftritt in Graz

Es ist übrigens nicht Johnny Logans erster TV-Auftritt in der steirischen Landeshauptstadt. Im Silvesterstadl 2014 war er ebenso bereits zu Gast in Graz wie zwei Jahre zuvor bei Carmen Nebels Gastspiel in der Stadthalle. Und auch seinen „Soundman“, den steirischen Veranstaltungsprofi Roby Stepar, besuche er nach eigenen Angaben regelmäßig. Nach seinem Aufsteirern-Auftritt geht es für ihn am Freitag (2. Oktober) gleich retour nach Dublin, wo schon ein gepackter Koffer wartet. „Ich fliege schon am Samstag wieder nach Alicante zu einem Auftritt“, sagt der Sänger, nimmt einen genussvollen Schluck von seinem Verlängerten und streichelt Hündin Molly, die es sich neben ihm auf der Bank gemütlich gemacht hat.