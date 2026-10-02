Für Sascha Hosp (23) aus Wies gehört helfen zum Berufsalltag. Nun konnte der Mitarbeiter des Grünen Kreuzes mit einer Stammzellenspende Leben retten.

Die kleine Leonie aus Oberösterreich, eine Typisierungsaktion in Eibiswald 2021 und ein Mitarbeiter des Grünen Kreuzes sind der Grund, warum ein Mann in Amerika gerade die Chance auf ein längeres Leben erhält. Wie das sein kann? Während einer Typisierungsaktion in Eibiswald wurden unter anderem Stammzellen für Leonie gesucht. Sascha Hosp aus Wies ging ihre Geschichte damals nicht aus dem Kopf. Er ließ sich registrieren, in der Hoffnung, ihr helfen zu können. Damals haben seine Stammzellen nicht gepasst.

Fünf Jahre später sollte sich das ändern. „Ich kann mich an den Tag im Mai genau erinnern, an dem ich die Nachricht bekommen habe. Zuerst dachte ich, es ist vielleicht ein Fake“, erzählt der 23-Jährige. Doch die Mitteilung vom Verein „Geben für Leben“, dass Hosp jemanden mit seiner Stammzellenspende das Leben retten könnte, war echt. Aufgeregt habe er zugesagt.

Helfen liegt ihm im Blut

In seiner Familie seien zwar alle, denen es möglich ist, registriert. Der 23-Jährige ist jedoch der erste, der so ein Leben retten kann. Helfen liegt dem Mitarbeiter des Grünen Kreuzes im Blut. „Es taugt mir, wenn ich Leuten helfen kann. Nach meiner Zeit als Sanitäter beim Grünen Kreuz bin ich geblieben und seit vier Jahren hauptberuflich dort“, berichtet der gelernte Mechaniker.

Auf die Spendenzusage folgten einige Aufklärungsgespräche und Voruntersuchungen. Wie er von „Geben für Leben“ erfahren hatte, benötigte ein Amerikaner im Alter von 30 bis 50 Jahren dringend seine Spende. Die Fahrt ins Krankenhaus zur Stammzellenabnahme war für ihn Freude, dem Fremden helfen zu können, und Nervosität zugleich.

Im Spital selbst sei er wie ein König behandelt worden. Dreieinhalb Stunden später war alles schon wieder vorbei. Die Zeit konnte er sich mit einem Freund vertreiben, der ihn begleitete. „Ich hatte kaum Nebenwirkungen. Nichts, was man nicht aushalten kann, damit man einem anderen Menschen das Leben rettet“, sagt er.

Zwei Jahre lang sei Hosp nun für den Patienten reserviert, falls dieser noch einmal Stammzellen benötige. Dass der 23-Jährige erneut unterstützt, sei für ihn selbstverständlich. „Für mich ist klar, wenn ich den Weg mit ihm anfange, dann mache ich das mit oder besser für ihn bis zum Ende“, sagt er und hofft, dem Amerikaner wirklich helfen zu können.

Spendet! Es geht so einfach. Man kann ein Menschenleben mit wenig Aufwand retten. — Sascha Hosp , Stammzellenspender

Zuhause und in der Arbeit ist man jedenfalls stolz auf ihn. Für Anna Paulitsch, geschäftsführende Leiterin der Dienststelle Wies, geht Hosp mit gutem Beispiel voran. Helfen liege in der Identität der Mitarbeiter des Grünen Kreuzes, es sei Teil des Alltags.

© KLZ / Barbara Mikschofsky Für Sascha Hosp und Anna Paulitsch vom Grünen Kreuz gehört helfen zum Alltag

An alle, die sich noch nicht registriert haben, appelliert Hosp: „Spendet! Es geht so einfach. Man kann ein Menschenleben mit wenig Aufwand retten. Dass man das macht, sollte also schon möglich sein. Denn was gibt es Schöneres, als ein Menschenleben zu retten.“

Typisierungs-Set im Kleine Zeitung-Büro

Interessierte können sich kostenlose Typisierungssets, mit denen man eine Typisierung zuhause durchführen kann, in Leibnitz sowie in allen anderen steirischen Regionalbüros holen.