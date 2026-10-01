Daniel Berchthaller verlässt Reiteralm in Richtung Zell am See

Fast zehn Jahre war der Forstauer Geschäftsführer der Bergbahnen im Schladminger Ortsteil Pichl. Mit April 2027 übernimmt er Marketing und Vertrieb der Schmittenhöhebahn.

Überraschender Abgang im Führungsmanagement der Schladminger Vier-Berge-Skischaukel: Der Geschäftsführer der Reiteralm Bergbahnen, Daniel Berchthaller (48), verlässt nach fast zehn Jahren an der Spitze das Unternehmen. Er wird mit 1. April 2027 bei der Schmittenhöhebahn in Zell am See beginnen. Dort übernimmt er die Agenden für Marketing und Vertrieb und wird auch einer von drei Prokuristen des Seilbahnunternehmens sein.

Berchthaller bestätigt auf Anfrage der Kleinen Zeitung seinen neuen Karriereweg: „Ich bekomme damit spannende Entwicklungsmöglichkeiten in einem größeren Unternehmen“, erklärt er. So würden sich unter dem Dach der Schmittenhöhe AG nicht nur ein größerer Seilbahnbetrieb, sondern auch ein Hotel und Gastronomiebetriebe befinden. „Das sehe ich als Riesenchance.“ Sein Posten sei zudem ein Prokurist „mit Entwicklungschance“.

„Geordnete Übergabe“

Mit diesem Angebot sei man sehr überraschend auf ihn zugekommen, er habe sich nach „langem Abwägen dafür entschieden, diesen Weg zu gehen“. Abschied von der Reiteralm, die Berchthaller seit Februar 2017 führt, nehme er „schweren Herzens, weil ich mit sehr viel Motivation drinnenhänge“. Es ist dem in Forstau (Salzburg) lebenden 48-Jährigen daher wichtig, „die Wintersaison noch gut über die Bühne zu bekommen und für einen geordneten Übergang zu sorgen“.

Wer Berchthaller nachfolgt, ist noch unklar: „Wir werden ganz ordnungsgemäß eine Ausschreibung machen und hoffen auf viele gute Bewerber.“ Außerdem wird er auch die Stelle als WKO-Obmann der steirischen Seilbahnen, die er im April 2026 von Fabrice Giradoni (Stuhleck Bergbahnen) übernommen hat, übergeben.