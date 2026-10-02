Mit dem „Hüftschnitzel“ fährt Carina Schrempf zur EM

Nach der WM ist vor der EM. Am Samstag steigt in Ljubljana die EM im Straßenrennen der Frauen mit Carina Schrempf (13.20 Uhr, Eurosport). Zwei steirische Junioren sind auch in Slowenien dabei.

Die „Souvenirs“ der WM, sagt Carina Schrempf, schränken sie nicht zu sehr ein. Ein Belastungstest im spätsommerlichen Ennstal hat der Steirerin ein gutes Gefühl für die kommende Aufgabe gegeben. Sie bestreitet am Samstag das EM-Rennen in Slowenien und schließt damit ihre Saison ab – nicht ganz, denn am nächsten Tag wird sie zum traditionellen Ausklang mit ihrem Freund gemeinsam von Sloweniens Hauptstadt gut 300 Kilometer samt Übernachtung und Sölkpass-Querung heim nach Mitterberg-Sankt Martin radeln. Dennoch wirkt nicht nur der Jetlag nach der Heimreise aus Kanada nach. „Das Sprunggelenk hat ein bisschen was abbekommen, und ich habe ein ordentliches ‚Hüftschnitzel‘. Aber ich kann fahren.“

Ein was? „Ein Hüftschnitzel“, sagt die Fahrerin von „SD Worx – Protime“ mit einem Lachen und erklärt es mit Abschürfungen und Blutergüssen. Schrempf war in Montreal in einen Massensturz verwickelt und fuhr das Rennen nicht zu Ende. „Andere hat es noch schlimmer erwischt. Manchmal hat man nicht die Möglichkeit, einen Sturz zu verhindern. Das war so ein Fall.“

Eine gute Möglichkeit, sich noch einmal in Szene zu setzen, bietet auch das Straßenrennen über 130 Kilometer. Zwar ist zweimal der Mozjanca (2,1 Kilometer mit durchschnittlich 10,4 Prozent Steigung) zu befahren, aber mit der richtigen Taktik könnte sie im Finale dabei sein oder etwa Katharina Sadnik (Visma – Lease a Bike), die bei ihrer ersten Straßen-WM auf Platz 47 gefahren ist, unterstützen. Mit ihnen sind noch Kathrin Schweinberger (Human Powered Health) und Leila Gschwentner (Tirol) im Aufgebot. Die EM hat in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewonnen, sagt Schrempf. „Wenn man sieht, dass nahezu alle Topfahrerinnen der WM auch am Start stehen, sagt das sehr viel über die Qualität und die Bedeutung des Rennens aus. Dass es so nahe an der Heimat ist und wahrscheinlich viele österreichische Fans da sein werden, motiviert noch zusätzlich.“ In der Pflicht, das Rennen zu gestalten, sieht sie Nationen wie die Niederlande oder Italien. Das Rennen der Herren (196,2 km) findet am Sonntag statt.

Neben Schrempf gibt es am Samstag in Ljubljana noch einen steirischen Junioren-Fahrer zu sehen. Ruben Friedl (JEGG-SKIL-DJR) wird da das Straßenrennen bestreiten und später noch die Mixed-Staffel und das Zeitfahren fahren. Am Sonntag hat mit Carolina Trattner aus Sankt Margarethen eine Fahrerin des RC Gruppetto Graz ihren ersten EM-Einsatz.