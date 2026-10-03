Die einzige Stadtgemeinde in Graz-Umgebung feiert ihren 25er

Nur 35 Stadtgemeinden gibt es in der Steiermark, Frohnleiten gehört seit 2001 dazu. Am Sonntag wird das runde Jubiläum groß gefeiert.

Musik wird in der Luft liegen, wenn Frohnleiten am Sonntag feiert. Die nördlichste und flächenmäßig mit Abstand größte Gemeinde des Bezirks Graz-Umgebung blickt an diesem Tag auf 25 Jahre als Stadtgemeinde zurück. Von den Musikvereinen Frohnleiten und Röthelstein bis zur Musikschule, von zahlreichen Chören bis zur im Ort aufgewachsenen Singer-Songwriterin Fraeulein Astrid gestalten alle das große Jubiläumsfest mit. Der Festakt startet um 10 Uhr am Hauptplatz. Dort kann man beim Food & Fun Festival den Tag ausklingen lassen.

„Dass wir Stadtgemeinde sind, hat Wertigkeit. Wir können stolz darauf sein“, unterstreicht Bürgermeister Johannes Wagner (ÖVP). Tatsächlich ist Frohnleiten die einzige Stadtgemeinde im Bezirk Graz-Umgebung und eine von nur 35 Stadtgemeinden in der Steiermark. Um diesen Titel führen zu können, muss eine Kommune etwas vorzuweisen haben – eine besondere geschichtliche Entwicklung oder wirtschaftliche Bedeutung etwa. „Die Voraussetzungen sind hoch. 2019 wurde zusätzlich festgelegt, dass nur Gemeinden mit mindestens 10.000 Einwohnern infrage kommen“, erklärt Wolfgang Wlattnig, Leiter der Gemeinde-Fachabteilung beim Land Steiermark. Was ihre Rechte und Pflichten betrifft, sind freilich alle Gemeinden gleichgestellt. Eine Sonderstellung haben nur Statuarstädte – die Steiermark hat mit Graz nur eine, Kärnten mit Klagenfurt und Villach zwei.

1 / 3 Der Musikverein Frohnleiten und der Musikverein Röthelstein (im Bild) werden am Sonntag das Festprogramm mitgestalten © Klz/ Georg Obetzhofer

6700 Einwohner hat Frohnleiten heute. Eine Stadterhebung wäre derzeit nicht mehr möglich. 2019 wurde die Gemeindeordnung novelliert. Um die Bezeichnung „Stadtgemeinde“ beantragen zu können, muss eine Kommune seither nicht nur eine besondere Bedeutung haben, sondern auch mindestens 10.000 Einwohner. Aktuell trifft das in Graz-Umgebung nur auf Gratwein-Straßengel und Seiersberg-Pirka zu. Die letzte Gemeinde, die in der Steiermark zur Stadtgemeinde ernannt wurde, war Spielberg 2009.

Blitzlichter aus 25 Jahren Stadtgemeinde

Rechtliche und historische Spitzfindigkeiten werden aber am Sonntag wohl keine Rolle spielen, wenn die Frohnleitner 25 Jahre Stadtgemeinde feiern. Prägende Ereignisse des letzten Vierteljahrhunderts wird man beim Video-Rückblick auf der großformatigen LED-Wand Revue passieren lassen: Die Eröffnung des Sport- und Freizeitparks im Ortsteil Ungersdorf, der Bau des Bildungszentrums, die Errichtung des 76 Millionen Euro teuren modernen Bahnhofs, die Eröffnung der neuen Ballsporthalle und damit verbunden das Aus für die Eishalle...

1 / 5 2004 wurde der Freibadbereich im Sport- und Freizeitpark im Ortsteil Ungersdorf eröffnet © Gemeinde Frohnleiten

154 Quadratkilometer ist Frohnleiten groß. Damit ist Frohnleiten nicht nur mit Abstand die größte Gemeinde im Bezirk Graz Umgebung. Was die Fläche betrifft, übertrifft man sogar Graz.

© Jürgen Fuchs Frohnleitens Bürgermeister Johannes Wagner (ÖVP)

Künftige Herausforderungen

Und auch für kommende Herausforderungen ist gesorgt: „Wir brauchen ein neues Rüsthaus für die Freiwillige Feuerwehr, das Grundstück dafür konnten wir kürzlich sichern. Am Gelände der ehemaligen Papierfabrik entwickeln wir unseren Wirtschaftspark“, erklärt Wagner aktuelle Großprojekte.