Eine kaum bekannte Krankheit lässt den Körper immer weiter abbauen

Außerhalb der Medizin ist die Krankheit Kachexie weitgehend unbekannt. Und dennoch ist sie weit verbreitet und wohl auch eine sehr häufige, unmittelbare Todesursache.

„Warum Krebs zum Tod führt, ist oft gar nicht so leicht zu erklären. Was passiert im Körper wirklich?“, fragt Andreas Bergthaler von der Medizinischen Universität Wien. Natürlich, die Krebserkrankung ist ein Faktor. Aber ein Krankheitsbild, das außerhalb der Medizin praktisch unbekannt ist, sei wohl sehr häufig die unmittelbare Todesursache: Kachexie. „Die Erscheinung von Kachexie kennen wir, glaube ich, alle“, sagt der Wissenschaftler. „Chronisch kranke Personen, die immer dünner, immer ausgezehrter, immer schwächer werden. In vielen Fällen handelt es sich dabei um Kachexie.“

Kachexie tritt vor allem in späten Stadien chronischer Erkrankungen auf, in Österreich betrifft dies vor allem Krebspatientinnen und -patienten. Aber auch bei Herz- oder Lungenerkrankungen zeigt sich dieses Krankheitsbild, ebenso bei schweren Infektionen sowie entzündlichen Erkrankungen wie der rheumatischen Arthritis. Wobei es nicht in jedem Fall auftritt. „Wir wissen nicht, wieso manche Patienten in die Kachexie rutschen, andere aber nicht“, sagt Bergthaler. Aber es gibt Erkrankungen, bei denen Kachexie häufiger auftritt als bei anderen. „Bei Bauchspeicheldrüsenkrebs entwickeln bis zu 80 Prozent der Betroffenen Kachexie, bei Lungenkrebs sind es 40 bis 60 Prozent, beim Leberkarzinom wiederum eher zwischen 20 und 30 Prozent.“ Schätzungen zufolge sind in Österreich insgesamt um die 10.000 Personen von Kachexie betroffen.

Der Körper zapft seine Energiereserven an

Welche Mechanismen hinter Kachexie stehen, ist noch nicht klar. Fakt ist aber, dass nicht ausschließlich Appetitverlust und Mangelernährung im Vordergrund stehen. „In den späten Phasen einer chronischen Erkrankung dürfte es der Körper einfach nicht mehr bewerkstelligen, seinen Energiehaushalt in Ordnung zu halten“, erklärt Bergthaler. Beteiligt an diesem Prozess sind aber eine Vielzahl an Organsystemen. „Zum einen ist, im Fall einer Krebserkrankung, der Tumor ein Faktor, zum anderen aber auch das Immunsystem und damit in Verbindung stehende Entzündungsprozesse. Wir wissen, dass auch das Gehirn bzw. Nervensignale eine Rolle spielen, ebenso Hormone und andere Botenstoffe“, sagt der Experte.

Weil der Stoffwechsel bzw. die Kommunikation im Körper aus dem Gleichgewicht gerät, greift der Körper auf seine Energiereserven zurück: Es werden Muskelmasse und Fettgewebe abgebaut, die Patientinnen und Patienten verlieren massiv an Gewicht. „In jedem Organ, inklusive Darm und Mikrobiom, tut sich etwas. Die Frage ist, wo und wie gezielt man ansetzen kann, um diese Vorgänge zu stoppen.“

© Imago Virologe Andreas Bergthaler (MedUni Wien): „Kachexie wird von der Grunderkrankung getrieben, gleichzeitig frisst sie aber jene Zeit auf, die die Patienten brauchen würden, um gegen diese ursächliche Krankheit anzukämpfen.“

Denn wenn Kachexie auftritt, wird für die Betroffenen auch der Kampf gegen die eigentliche Erkrankung zusehends schwieriger. Zum Beispiel wirken Immuntherapien dann nicht mehr so gut. „Kachexie wird von der Grunderkrankung getrieben, gleichzeitig frisst sie aber jene Zeit auf, die die Patienten brauchen würden, um gegen diese ursächliche Krankheit anzukämpfen“, sagt Bergthaler. Aber: Schafft man es, zum Beispiel, den Krebs zu besiegen, wird auch die Kachexie zurückgedrängt.

Frühe Diagnose wäre wichtig

Wichtig wäre, Kachexie früh zu erkennen, was sich aber als schwierig darstellt. Einerseits gibt es noch keinen Biomarker, der eine frühzeitige sichere Diagnose ermöglichen würde. Ist der deutliche Verlust an Muskelmasse und Gewicht andererseits schon klar ersichtlich, ist der Abbau meist schon weit fortgeschritten. Medikamente, die diesen krankhaften Abbau aufhalten, gibt es noch nicht. Wieso manche Menschen, die an vergleichbaren schweren Erkrankungen leiden, ihre Substanz besser erhalten können, als andere, bei denen der Abbau sehr schnell voranschreitet, ist ein Punkt, auf den die Forschung fokussiert. Denn dieser Unterschied könnte Ansatz für Früherkennung bzw. Therapien bieten.

Aktuell werden Patienten auf mehreren Ebenen unterstützt. Eine wichtige Rolle spielt natürlich energiereiche Ernährung. Durch gezielte Bewegung bzw. Physiotherapie kann dem Muskelschwund entgegengewirkt werden. „Ganz wichtig ist auch die psychische Belastung für Patientinnen und Patienten als auch deren Umfeld“, sagt Bergthaler. „Sie brauchen die Kraft auf allen Ebenen, um ihre Krankheiten zu bekämpfen.“