Baby wurde mitten am St. Veiter Wiesenmarkt getauft

Beim Schaustellergottesdienst am St. Veiter Wiesenmarkt wurde die kleine Helena-Sophie getauft. Ihr Taufort ist das Autodrom.

Vor 35 Jahren wurde Patrick Trauner in St. Veit getauft. Nichts Ungewöhnliches, jedoch wurde der Steirer am St. Veiter Wiesenmarkt direkt beim Autodrom getauft. Und beim 663. St. Veiter Wiesenmarkt gibt es das nächste Familienmitglied, dem diese Ehre zuteil wird: seine Tochter Helena-Sophie erhielt am Donnerstag, 1. Oktober, das Sakrament der Taufe direkt im Pötscher Autodrom . Frei nach dem Motto: Gott ist nicht nur in der Kirche, Gott ist überall, auch auf dem Wiesenmarkt. Die Kulisse bildeten Dutzende andere Schausteller, Freunde aber auch viele interessierte Wiesngäste.

„Es ist ein besonderer Ort. Und dass wir beide hier getauft wurden, ist auch sehr unüblich“, erklärt Trauner. „Wir befinden uns hier mitten im Leben, hier wird gelacht, man erlebt Spaß und Freude und das ist ein passender Ort für eine Taufe, offen, freudig und nicht hinter irgendwelchen Kirchenmauern“, erklärt der Seelsorger der Schausteller, Stefan Schumann, der den Gottesdienst gemeinsam mit dem Kaplan aus Althofen, Ajayan Joseph, gestaltete. Musikalisch umrahmt wurde die Feierlichkeit von Rudi Lechner.

Die Taufe auf der Bahn des Autodroms sei laut dem Seelsorger nichts Unübliches. „Es gibt mehrere Schaustellertaufen bei einem Volksfest. Es wurden auch schon Hochzeiten gefeiert.“ Und unter den Gästen war auch Marktreferentin Silvia Radaelli.

Die sieben Monate alte Helena-Sophie blieb trotzdem fröhlich und ruhig, obwohl Seelsorger Schumann nicht mit dem Weihwasser sparte. Mutter Nina und Vater Patrick betreiben das Fahrgeschäft „Maxi-Dance“. Die beiden kommen aus Knittelfeld. Seit 2025 ist man am St. Veiter Wiesenmarkt vertreten. Der Abschluss der Taufe wurde mit dem Lied „Kleine Prinzessin“ von Michelle gefeiert.