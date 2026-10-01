Das steckt hinter dem „Müllbrummi“ der Kompetenz Leibnitz

Die Kompetenz Südsteiermark und der Abfallwirtschaftsverband Leibnitz starten das Projekt „RE.CIRCLE“ und machen Altstoffe zu marktfähigen Produkten.

Hermine Mittendrein (Kompetenz-Geschäftsführerin, 2. v. l.) und Volker Vehovec (Obmann Abfallwirtschaftsverband Leibnitz, 4. v. l.) präsentierten das neue Projekt mit dem Titel „RE.CIRCLE“ beim Tag der offenen Tür

Sie sind aus demselben Holz geschnitzt: Die Kompetenz und der Abfallwirtschaftsverband (AWV) Leibnitz. Dies schlägt sich im neuen gemeinsamen Projekt „RE.CIRCLE“ nieder, bei dem es um die Weiterverarbeitung von Altholz aus den Ressourcenparks Leibnitz, St. Johann im Saggautal und Wies geht.

„Wir haben uns angeschaut, welche Altstoffe in den Ressourcenparks anfallen und was man damit machen kann“, erklärt Hermine Mittendrein, Kompetenz-Geschäftsführerin und ergänzt: „An erster Stelle war Altholz, gefolgt von Metall, das aber schwieriger zu verarbeiten ist.“

Wir haben uns angeschaut, welche Altstoffe in den Ressourcenparks anfallen und was man damit machen kann. — Hermine Mittendrein , Geschäftsführerin Kompetenz Leibnitz

So entstehen ab 2027 aus dem Altholz der Ressourcenparks in der Kompetenz Leibnitz wiederverwendbare Produkte, etwa Nistkästen, Sitzbänke oder kleine Hochbeete für den Garten. Ins Leben gerufen wurde auch der „Müllbrummi“: Eine Müllinsel auf Rollen, die in Kindergärten oder Gemeinschaftseinrichtungen zum Einsatz kommen soll. Mit absperrbarem Deckel, Müllklappen aus alten CD-Hüllen und in Form eines Autos.

1 / 5 Der „Müllbrummi“ aus Altholz © KLZ / Julia Haslebner

Ein ähnliches Projekt steht bereits am Spielplatz Leitring, Gemeinde Wagna: Ein Müllplatz aus Altholz, der mit den örtlichen Kindergartenkindern bemalt wurde. Am Spielplatz Römerdorf soll bald schon ein zweites Exemplar stehen.

Für jeden etwas dabei

„Wo wir das Altholz sowie die fertigen Produkte lagern und verkaufen, müssen wir uns noch anschauen“, so Mittendrein. Gebaut wird langlebig und reparierbar, mit lösbaren Holzverbindungen und Öl- oder Wachsoberflächen (statt Kunststofflack). “Wir haben so viele tolle Projekte, die Ideen gehen uns nicht aus. Es ist schön zu sehen, dass wirklich für jeden Teilnehmenden eine Tätigkeit dabei ist“, sagt die Geschäftsführerin.

1 / 6 Am 1. Oktober herrschte reger Andrang ... © KLZ / Julia Haslebner

Die Zusammenarbeit mit dem AWV besteht bereits seit 2017, das neu eingereichte Projekt ist mit einer zweijährigen Laufzeit geplant und wird zu 80 Prozent von der Klima- und Umweltschutzförderung des Bundes unterstützt.