Im Büro der Kleinen Zeitung Voitsberg wurde Gemüse fermentiert

In einem Workshop zeigte Koch und Fermentationsspezialist Marcel Raunnigger, wie Gemüse länger haltbar gemacht wird und neue Geschmackserlebnisse entstehen.

Fermentation ist eine jahrhundertealte Methode, um Lebensmittel haltbar zu machen, und erlebt heute eine Renaissance. In einem Workshop im Regionalbüro der Kleinen Zeitung in Voitsberg zeigte der Koch und Fermentationsspezialist Marcel Raunnigger von „Fermentfreude“, wie vielseitig fermentierte Lebensmittel sein können.

„Jeder, der schon einmal Brot oder andere Backwaren mit Hefe gebacken hat, hat fermentiert“, erklärte Raunnigger. Neben der besseren Haltbarkeit können fermentierte Lebensmittel leichter verdaulich sein und je nach Produkt lebende Mikroorganismen enthalten, die sich positiv auf die Darmgesundheit auswirken können. Raunnigger hatte unter anderem Käferbohnen-Tempeh mitgebracht. Auch ein Kombucha aus Isabella-Trauben wurde verkostet.

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Ein Stück Sommer konservieren

Anschließend ging es ans praktische Arbeiten: Gemeinsam wurde Gemüse fermentiert. Gerade wenn Tomaten, Zucchini, Kürbis oder Kraut gleichzeitig reif werden, bietet diese Methode die Möglichkeit, die Ernte länger zu bewahren. Mit Gemüse, Salz und etwas Geduld lässt sich so ein Stück Sommer für die kalte Jahreszeit konservieren.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer setzten selbst Fermente an und verkosteten verschiedene Produkte. Dabei erhielten sie auch Tipps für die Umsetzung zu Hause.