„Tierisch gutes“ Jahresprojekt für die 3b-Klasse der MS Voitsberg

In ihrem Jahresprojekt beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler mit der Körpersprache von Hunden und Katzen. Als eine von nur sechs steirischen Klassen nimmt die 3b auch an der Kinder-Tierschutzkonferenz teil.

Wie geht man richtig mit Hund und Katze um? Mit dieser Frage beschäftigt sich die 3b der MS Voitsberg heuer

Als eine von nur sechs steirischen Klassen nimmt die 3b-Klasse der Mittelschule Voitsberg heuer an der landesweiten Kinder-Tierschutzkonferenz teil. Im Rahmen dieses Jahresprojekts wird in den verschiedensten Unterrichtsfächern zum Thema „Heimtiere – Hunde und Katzen verstehen und artgerecht halten“ gearbeitet. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Körpersprache der Tiere, die den Menschen dabei hilft, Hunde und Katzen zu verstehen.

Das Projekt gipfelt in der großen Kinder-Tierschutzkonferenz Ende April 2027, an der die Jugendlichen teilnehmen und den zuständigen Landespolitikerinnen und -politikern ihr Jahresprojekt präsentieren. „Fächerübergreifender Projektunterricht schult unterschiedliche Kompetenzen wie vernetztes Denken, Selbstständigkeit und lösungsorientiertes Denken und ist somit eine Bereicherung in der Schullaufbahn der Schülerinnen und Schüler“, zeigt sich Johanna Plos, die gemeinsam mit ihren Kolleginnen Eva Riederer und Nadine Weber die Klasse beim Projekt betreut, begeistert. So wird das Thema artgerechte Heimtierhaltung von der Klasse über mehrere Monate hinweg in allen Unterrichtsgegenständen bearbeitet.

1 / 4 Sigrid Petanjek und Hündin Navy waren an der MS Voitsberg zu Gast © MS Voitsberg/johanna Plos

Besuch von Hündin Navy

Außerdem wird eine schulinterne Ausstellung vorbereitet, bei der alle Projektergebnisse schließlich in kreativer Form präsentiert werden sollen. Begleitet wird das Projekt vom Verein „Tierschutz macht Schule“. Besonders erfreulich ist, dass die Initiative dazu von den Jugendlichen selbst ausging, die mit großer Motivation an die Arbeit gehen. Schon zu Beginn des Schuljahres wurde das Thema sowohl theoretisch als auch praktisch und kreativ umgesetzt. „Der Besuch von Sigrid Petanjek mit Hündin Navy am 29. September stellte ein erstes Highlight für die Jugendlichen dar: Deeskalationsstufen, Aspekte der Körpersprache und die bewusste Entscheidung für einen Tierschutzhund stellten die Kernpunkte des interaktiven Vortrags dar“, berichtet Plos.

Fächerübergreifender Projektunterricht schult unterschiedliche Kompetenzen wie vernetztes Denken, Selbstständigkeit und lösungsorientiertes Denken. — Johanna Plos , Lehrerin

„Tierschutz schult die Fähigkeit, allen Lebewesen mit Respekt und Empathie zu begegnen und ist somit auch für die Schulung zwischenmenschlicher Kompetenzen wertvoll“, betonen die drei Pädagoginnen. Der Startschuss ist gefallen und damit beginnt eine spannende Reise, auf der Tierschutz, Verantwortung und Empathie für die Schülerinnen und Schüler der MS Voitsberg weiterhin eine wichtige Rolle spielen werden.