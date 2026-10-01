Klagenfurter Flughafen verliert fast ein Viertel seiner Flüge

Heimische Flughäfen zählten im Juli und August um 5,1 Prozent weniger Passagiere als im Vorjahr. Besonders stark fiel der Rückgang in Linz und Klagenfurt aus.

Die sechs österreichischen Flughäfen haben heuer in den Monaten Juli und August einen Passagierrückgang verzeichnet. Die Zahl der Fluggäste sank gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,1 Prozent auf sieben Millionen. Die Flugbewegungen auf den Flughäfen Wien, Graz, Klagenfurt, Innsbruck, Linz und Salzburg im Linien- und Gelegenheitsverkehr gingen um 4,9 Prozent zurück. Das geht aus Zahlen der Statistik Austria hervor.



Die größten Rückgänge bei den Passagierzahlen verzeichneten der Flughafen Linz mit minus 13,5 Prozent und Klagenfurt mit minus 13 Prozent. 39.835 Fluggäste nutzten den Flughafen Klagenfurt im Juli und August. Auch die Zahl der Flüge sank in Klagenfurt deutlich, um 23,5 Prozent auf 368. Hauptgrund dafür war, dass die AUA ihre Frühflüge nach Wien über den Sommer ausgesetzt hat. Auch die Ryanair hatte ihr Angebot gegenüber Sommer 2025 gekürzt und den Alicante-Flug eingestellt. Damit war der Rückgang des Flugangebots im Sommer 2026 in Klagenfurt der mit Abstand größte aller heimischen Verkehrsflughäfen.

Der Flughafen Graz konnte im Sommer die Zahl der Flüge um 0,8 Prozent leicht auf 2043 steigern, die Passagierzahl ging um 2,4 Prozent auf 177.760 zurück.

Unter dem Vorjahr

Der Flughafen Klagenfurt befindet sich bereits das ganze Jahr über im Sinkflug: Im Jahr 2025 nutzten 175.524 Fluggäste den Klagenfurter Flughafen. Heuer liegen die Zahlen bislang deutlich darunter: Die Passagierzahlen des kleinsten Verkehrsflughafens Österreichs brachen von Jänner bis August 2026 laut Statistik Austria gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 14,1 Prozent auf 107.125 Fluggäste ein.

Der Flughafen Graz hat im Jahr 2026 bis inklusive August 543.910 Passagiere befördert. Im Vergleich zum Berichtjahr 2025 (548 496 Passagiere) ist die Anzahl der Passagiere somit um 0,8 Prozent gefallen.