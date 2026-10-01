Keine Pächtersuche mehr: „Zum Lois“ in Töplitsch bleibt zu

Neun Monate nach dem Tod von Christine Fischer, die „Zum Lois“ wieder eröffnen wollte, hat sich der Inhaber entschieden, keine Nachfolge mehr zu suchen.

Für viele im Unteren Drautal war das „Zum Lois“ weit mehr als ein Wirtshaus. Es war Treffpunkt, Nahversorger und ein Stück Dorfleben. Nun endet die Ära endgültig: Besitzer Alois „Lois“ Wegscheider gibt die Suche nach einem neuen Pächter oder einer neuen Pächterin auf.

Die Firmengeschichte der Familie reicht bis 1954 zurück. Damals pachteten Wegscheiders Eltern ein kleines Geschäft in Töplitsch. 1958 folgte das eigene Haus mit Geschäft, 1967 ein zweiter Standort in Stadelbach mit Imbissstube. Nach dem plötzlichen Tod seines Vaters 1979 führte Wegscheider die Unternehmen weiter. 1989 baute er zusätzlich das Espresso „Zum Lois“ auf. 35 Jahre lang führte er das Lokal. Auch der 1995 gestartete Bauernmarkt wurde für 25 Jahre zu einem Fixpunkt im Drautal.

Bekannt wurde Wegscheider auch mit seiner Kärnten-Tour. Ab 1997 bereiste der ehemalige Berufsschullehrer mit Stammgästen, Pensionisten und Freunden alle 132 Kärntner Gemeinden. Bis zu 100 Teilnehmer waren dabei, vor Ort gab es Begegnungen mit Bürgermeistern, Chören und Musikkapellen. 2016 endete die 19 Jahre dauernde Tour in seiner Heimatgemeinde Weißenstein.

© Madleen Campos Die Türen „Zum Lois“ bleiben geschlossen

Neue Pächterin verstarb vor der Eröffnung

Eigentlich sollte die Geschichte von „Zum Lois“ heuer weitergehen. Christine Fischer aus Kellerberg hatte angekündigt, das Lokal neu zu eröffnen. Die vierfache Mutter und Gemeindevorständin in Weißenstein wollte wieder einen Ort schaffen, an dem sich Menschen begegnen. Doch am 4. Jänner starb Fischer völlig unerwartet im Alter von nur 45 Jahren. Der bereits vereinbarte Fortbetrieb war damit von einem Tag auf den anderen Geschichte.

Wegscheider suchte danach noch einmal nach einer Nachfolge. Nun zieht er einen Schlussstrich unter die aktive Suche. Ganz sicher? „Wenn jemand mit Herzblut Interesse bekunden würde, wäre ich für Gespräche mit Blick auf eine positive Dorfentwicklung jederzeit bereit.“