Acht große (statt 29 kleinere) Abfallsammelzentren hätte es im Bezirk geben sollen. Die Pläne wurden aber deponiert, die meisten Gemeinden haben eigene Abfallhöfe. Nun hofft man in Weiz auf eine große, gemeindeübergreifende Lösung.

„Der Leidensdruck der Gemeinden war noch nicht groß genug. Wir hatten schon Standorte für große Ressourcenparks, haben diese aber 2023 schubladisiert. Die Gemeinden nahmen das nicht an“, erinnert sich Bianca Moser-Bauernhofer. Sie ist Geschäftsführerin des Abfallwirtschaftsverbandes (AWV) Weiz. „Es ist ein Humbug, dass jede Gemeinde alles machen muss. Die Probleme bei den Abfällen werden aber immer komplexer, einzelne Gemeinden können das nicht mehr so leicht stemmen.“

31 Gemeinden gibt es im Bezirk Weiz, dazu 29 Altstoffsammelzentren. Daraus hätten acht Ressourcenparks werden sollen. Einige Kommunen arbeiten zusammen. Ein Vorzeigeprojekt ist laut Moser-Bauernhofer und Robert Reitbauer (Obmann des AWV) das Altstoffsammelzentrum von Albersdorf, Gleisdorf und St. Ruprecht. Es wurde im November 2021 eröffnet. Seit Juni 2025 kooperieren die Gemeinden Hofstätten und St. Margarethen an der Raab: Die Abfälle werden zur Firma Müllex gebracht. „Die Lösung ist kostengünstiger und bringt Vorteile für die Gemeindebürger“, so Hofstättens Bürgermeister Werner Höfler. Das bisherige ASZ in seiner Gemeinde wurde geschlossen.

Das Abfallsammelzentrum in Büchl ist über kurz oder lang ein Auslaufmodell — Gerd Holzer , 2. Vizebürgermeister in der Stadt Weiz

1 / 4 Robert Reitbauer (Obmann Abfallwirtschaftsverband Weiz) und Bianca Moser-Bauernhofer (Geschäftsführerin) beim ASZ Büchl in Weiz © KLZ / Thomas Wieser

Nun gibt es in Weiz einen neuen Anlauf für ein großes Sammelzentrum. „Ich bin mit den Umlandbürgermeistern in Gesprächen. Wir sind da aber noch am Anfang“, bestätigte Bürgermeisterin Bettina Bauernhofer (SPÖ). In der Gemeinderatssitzung am Montag erklärte Vizebürgermeister Gerd Holzer (SPÖ): „Wir arbeiten an einem überregionalen Abfallsammelzentrum. Der jetzige Standort in Büchl ist denkbar schlecht. Wir wollen die Geschäftsfelder beim Müll erweitern, sodass wir auch Einnahmen lukrieren.“ Denkbar ist da, mit Wirtschaftsunternehmen zu kooperieren. „Vielleicht können wir mit einem Entsorger ein großes ASZ bauen.“ Darauf setzt auch Robert Reitbauer: „Kleine ASZ können nicht so gut trennen. Ressourcenparks haben mehr Platz und längere Öffnungszeiten. Wir hoffen, dass es mehr Kooperationen gibt.“

Wir wollten im Bezirk fünf bis sieben Ressourcenparks haben. Das ist an der Realpolitik gescheitert. Manche Gemeinden meinen, es ist nirgends so schön wie bei uns. Aber das Thema wird immer komplexer. Die kleinen ASZ wird es in zehn Jahren nicht mehr geben — Bernd Heinrich , Vorstandsmitglied Abfallwirtschaftsverband und Gemeinderatsmandatar in Weiz

Moser-Bauernhofer betont zwar: „Man muss natürlich darauf achten, dass bei den Ressourcenparks die Kosten nicht explodieren.“ Grundsätzlich seien größere und modernere Abfallzentren aber ein Gebot der Zeit. „Ich verstehe es, wenn jemand Angst vor einer Kooperation hat. Diese Kooperationen sind aber ein Gewinn, egal wer dann der Betreiber ist. Und man soll aufhören, steiermarkweit in Grenzen zu denken.“ Derzeit ist es ja großteils so, dass nur Bewohnerinnen und Bewohner der jeweiligen Gemeinden ihren Sperrmüll, Grünschnitt und andere Abfälle in ihren Sammelzentren abgeben können. Dies wird meist auch kontrolliert.

Eigene Abfallsammelzentren

„In Puch kennt ja jeder jeden. Wenn unsere Gemeindearbeiter jemand beim ASZ nicht kennen, melden sie sich bei uns“, sagt etwa Puchs Bürgermeisterin Gerlinde Schneider. Die Gemeinde hat ihr eigenes ASZ, errichtet vor rund 20 Jahren: „Wir haben bei den Gemeinden unserer Größe eines der modernsten Abfallsammelzentren. Es gibt eine saubere Trennung, zwei Mal in der Woche kann man die Abfälle abgeben“, erklärt Schneider. Sich an einem großen Ressourcenpark zu beteiligen, sei „momentan kein Thema“. Kooperationen mit anderen Gemeinden aber sehr wohl: „Vielleicht kann man manche Abfälle ja gebündelt wegführen.“

1 / 2 Das Abfallsammelzentrum (ASZ) in der Gemeinde Puch bei Weiz © Gemeinde Puch

In Fischbach wird bis nächstes Jahr um 400.000 Euro nahe dem Bauhof ein neues ASZ errichtet. „Die überdachte Fläche ist 700 Quadratmeter groß, wir können dann alle Fraktionien sammeln. Wir sparen teure Containermieten, können auch noch erweitern“, freut sich Bürgermeisterin Silvia Karelly. Eine große Lösung, etwa in Birkfeld, war für sie kein Thema: „Wir sind sehr peripher gelegen, manche Höfe sind jetzt schon 12, 13 Kilomter vom ASZ entfernt. Würde unser Abfallsammelzentrum wegfallen, wäre das ein großer Rückschritt.“ In Fischbach gibt es seit 1. Oktober neue Abfuhrordnung, Sperrmüll kann künftig sechs Mal im Jahr abgegeben werden.

© KLZ / Jürgen Fuchs Silvia Karelly, Bürgermeisterin in Fischbach

Und Karelly sagt ausdrücklich: „Ein gemeinsamer Ressourcenpark in Birkfeld wäre weit entfernt und ein Rückschritt für uns. Ich will nicht, dass wieder Müll in die Gräben geworfen oder eingegraben wird.“