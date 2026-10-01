Neun Tote bei pakistanischen Luftangriffen in Afghanistan

Bei pakistanischen Luftangriffen in Afghanistan sind nach Angaben der dort herrschenden Taliban neun Menschen ums Leben gekommen. Elf weitere Menschen seien verletzt worden, teilte Taliban-Sprecher Sabiullah Mujahed am Donnerstag auf der Social-Media-Plattform X mit. Die Taliban-Regierung verurteile den Angriff als Aggression. Eine Stellungnahme des pakistanischen Militärs lag zunächst nicht vor. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

Ein Vertreter der Provinz Helmand hatte zuvor von vier Toten und sechs Verletzten berichtet. Demnach trafen die Angriffe zwei Häuser im Bezirk Garmsir. Unter den Opfern seien vor allem Frauen und Kinder.