Sportdirektor? Ralf Rangnick: „ÖFB sucht eierlegende Wollmilchsau“

Der ÖFB-Teamchef ist nicht in die Suche nach einem Nachfolger von Peter Schöttel eingebunden, hat aber eine klare Meinung dazu.

Der ÖFB befindet sich auf der Suche nach einem neuen Sportdirektor. Bis Jahresende soll der Nachfolger von Peter Schöttel feststehen. Teamchef Ralf Rangnick betont auf der Pressekonferenz vor dem Gastspiel gegen Irland in Dublin, dass er in die Suche nicht eingebunden ist. Das sei Sache des Aufsichtsrats.

Der 68-Jährige gibt jedoch zu Protokoll, dass er sich eine starke Persönlichkeit wünscht. „Ich kann nur eins dazu sagen: Wenn überhaupt jemand nach meiner Position zum neuen Sportdirektor fragt, wünsche ich mir den bestmöglichen, den es geben kann“, so Rangnick, „Das war in den letzten 15 Jahren, seit Hoffenheim, bereits mein Credo: ‚Best Man for the Job’. So sehe ich das jetzt auch.“

Der ÖFB-Teamchef weiter: „Ich hoffe, dass sie den stärksten, bestmöglichen Sportdirektor finden, der sich in möglichst viele Dinge einbringen kann. Es ist aber auch klar, mit diesem Profil sucht der ÖFB eine eierlegende Wollmilchsau.“