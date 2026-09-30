Helmut Voggenberger: „Jede wird sozusagen ins kalte Wasser geworfen“

Wie zufrieden sind Sie mit der Vorbereitung und wie präsentiert sich die Mannschaft vor dem Start? HELMUT VOGGENBERGER: Die Vorbereitung ist gut verlaufen. Wir haben eine sehr junge und interessante Mannschaft mit Entwicklungspotenzial. Wir freuen uns auf den Auftakt, sind gespannt, wo wir stehen.

Mit welcher Erwartungshaltung geht man in die Saison? Wir haben ganz klar das Ziel, unter die Top-Vier zu kommen. Wir wollen uns wieder im Topsegment der 1. Damen-Volleyballliga etablieren und so den Sprung aus dem Mittelfeld an die Spitze schaffen.

Wie hat sich der Kader im Sommer verändert? Der Großteil des Kaders ist geblieben, unsere beiden Stützen aus den USA sind allerdings nicht mehr dabei. Dafür ist es uns gelungen, zwei ganz heiße österreichische Aktien nach Klagenfurt zu holen. Das sind einerseits Mediha Selimović, die vergangene Saison unter den Top-Fünf-Scorerinnen der Liga war, und andererseits Luca Marie Scharf, die ebenfalls sehr viel Potenzial mitbringt. Aus dem eigenen Nachwuchs haben zudem Celine Gritzner und Pascale Nagele den Sprung in die erste Mannschaft geschafft. Celine ist Nachwuchs-Nationalteamspielerin und soll jetzt den nächsten Schritt machen. Pascale war ebenfalls stets im Jugend-Nationalteamkader, ist aber verletzungsbedingt teilweise ausgefallen – auch sie ist in der ersten dabei.

Worauf wird es bei den Wildcats heuer besonders ankommen, um sich in der Liga erfolgreich zu behaupten? Letztes Jahr waren wir durch die Trainingsumstellung etwas dünn besiedelt. Heuer haben wir mehr Kadertiefe und dementsprechend auch eine vollere Bank. Das ist ein wichtiger Faktor.

Wo sehen Sie die größten Stärken und in welchen Bereichen muss man sich noch deutlich steigern? Die größte Stärke sehe ich aktuell in der individuellen Klasse und genau deshalb müssen wir uns kollektiv steigern. Abstimmungen dauern, keine Frage, aber wenn in diesem Bereich die Zahnräder ineinandergreifen, ist viel möglich.

Wie wichtig ist es für die Wildcats, jungen Spielerinnen Verantwortung zu geben und sie weiterzuentwickeln? Da wir wirklich ein sehr junges Team sind – unsere älteste Spielerin ist 26 und damit mit Abstand die Älteste –, steht jede Einzelne in der Verantwortung. Jede wird sozusagen ins kalte Wasser geworfen und muss demnach Verantwortung übernehmen. Diese Last wird niemandem abgenommen.