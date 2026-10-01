Entweihung der „Göttlichen“

Der tägliche Morgenpost-Kommentar aus der Redaktion. Heute zur seltsamen Auferstehung der Hollywood-Ikone Greta Garbo.

Julia Roberts tut’s (für Lancôme), David Beckham tut’s (für H&M), Brad Pitt tut’s (ohne Worte, für eine Bank namens Trade Republic). Und wie jedermann weiß, tut es sein Kumpel George Clooney seit Jahren für Nespresso: Stars machen Werbung. Für reichlich Geld üblicherweise. Das ist nicht das einzige Merkmal, das die sogenannten A-Lister gemeinsam haben, es gibt noch zwei: Sie alle werben für Marken und in Spots, die zu ihnen passen. Und sie sind alle am Leben.

Von Greta Garbo, die derzeit unter weltweiter Aufmerksamkeit für die schwedische Kugellagerfabrik SKF wirbt, trifft keines der beiden Attribute zu: Man weiß nicht so recht, was Kugellager mit der Hollywood-Ikone zu tun haben sollen. Und dann wäre da noch das auch schlecht übersehbare Detail, dass Garbo – „die“ Garbo – diese Welt bereits 1990 verlassen hat.

Ihre Erben und das für die markenrechtliche Verwertung ihres Namens zuständige Unternehmen Harriet Brown & Company Inc. haben Greta Garbo an SKF verkauft: mit dem Argument, dass sie einst als 15-Jährige, anno 1919, als Poster-Girl für Schwedens Industrie auftrat. Vor allem aber für eine Kampagne, die energiesparende Magnetlager bewirbt. Extra dafür wurde Greta Garbo exhumiert und zur Auferstehung gebracht – mithilfe Künstlicher Intelligenz.

Und nun tritt sie wieder auf. Erstmals in Farbe. Eines vorweg: Die Garbo sieht in dem Spot großartig aus; besser als jede andere 121-Jährige, die man so kennt: Ihre Haut ist makellos, man kann ihre tollen Locken bewundern, ihren herrlichen Brauenschwung und den berühmten verhangenen Blick. In dem gut anderthalbminütigen Video spricht sie in die Kamera und erklärt sie in ihrer typischen, leicht skandinavisch akzentuierten Altstimme, warum sie einen „letzten Film“ für SKF dreht: Sie sei, sagt sie sinngemäß, gegen Energieverschwendung durch Reibungsverluste in industriellen Vorgängen und für kluge Energiesparmaßnahmen. Das ist gewiss ein hoch redliches Anliegen. Aber auch, da heißt es ehrlich sein, ein Thema mit ausgesprochen einschläfernder Wirkung. Deswegen findet SKF offenbar: „Neue Erfindungen brauchen neue Wege, um die Massen zu erreichen.“

Garbos Avatar sagt das genauso in dem Spot. Das soll wohl auch den PR-Stunt rechtfertigen, dass man eine Tote für Werbezwecke verwertet. Also ich weiß nicht. Mir scheint, das hat sich der nach Ansicht vieler bis heute faszinierendste und unergründlichste Filmstar der Kinogeschichte nicht verdient. Garbo wurde auf dem Höhepunkt ihrer Karriere unter anderem „die Göttliche“ und die „schwedische Sphinx“ genannt; sie zog sich, nach gefeierten Filmen wie „Mata Hari“ (1931), „Menschen im Hotel“ (1932), „Anna Karenina“ (1935) und „Ninotschka“ (1939) und dem Misserfolg von „Die Frau mit zwei Gesichtern“ (1941) völlig aus dem Film-Business und aus der Öffentlichkeit zurück. Fast 50 Jahre lang rätselte die Welt ihr hinterher.

Und jetzt: Kugellager. Demnächst vielleicht Miederwaren, Putzschwammerln, Grablaternen? Zu Lebzeiten hat die Garbo ihre Star-Power nicht an Werbetreibende verkauft. Ist es da übertrieben, in dem Spot eine posthume Entwürdigung zu sehen? Und ein, wenn auch glamourös aussehendes, Symbol für menschliches Versagen im Umgang mit Künstlicher Intelligenz? „Neue Erfindungen brauchen neue Wege, um die Massen zu erreichen“, das ist so ein Satz, der alles rechtfertigt. Aber vor allem einer, der vor dem Hintergrund der aktuellen Debatten um außer Kontrolle geratende KI-Modelle und die generellen Risiken der Technologie daran gemahnt, dass ihre Einhegung zu einer der dringlichsten Fragen unserer Zeit geworden ist. Daran jedenfalls erinnert mich Greta Garbos KI-generiertes Mienenspiel derzeit weit mehr als an leichtgängige Kugellager.

Ihnen jedenfalls wünsche ich einen schönen und leichtgängigen Tag, ob mit oder ohne KI!

Herzlich,

Ute Baumhackl