Jetzt im Liveticker: KAC empfängt Mailand, VSV gastiert in Ungarn

Die Rotjacken wollen das halbe Dutzend Siege zum Ligastart vollmachen, der VSV feiert die Rückkehr von Alexander Rauchenwald in Fehervar. Hier sind Sie live am Puck!

Der KAC und der VSV sind heute wieder im Liga-Einsatz. Dabei kann Rot-Weiß das sechste Spiel in Folge gewinnen, zu Gast ist im Topspiel der erste Verfolger des Tabellenführers, nämlich Liganeuling HC Milano. Der VSV ist indes nach Ungarn gereist, wo auch erstmals Kapitän Alexander Rauchenwald nach seinem Kreuzbandriss wieder mit von der Partie ist. Hier gibt‘s die Liveticker:

KAC gegen Milano

Fehervar gegen den VSV