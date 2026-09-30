Tourismus-Rekordjahr in Triest: 500 neue Hotelzimmer entstehen

11 Prozent zusätzliche Nächtigungen ausländischer Urlauber im ersten Halbjahr. Im Sommer war Triest nahe an der Vollauslastung. Die Infrastruktur wird ausgebaut.

2026 wird für den Tourismus in Triest wohl ein Rekordjahr werden: Um elf Prozent mehr Nächtigungen ausländischer Touristen verzeichnete die Hauptstadt von Friaul-Julisch-Venetien bis Jahresmitte, gegenüber 2024 ist die Zahl der Urlauber-Übernachtungen sogar um 26 Prozent gestiegen. Das meldeten friulanische Medien unter Berufung auf Maurizio Giudici, den Präsidenten von Federalberghi Trieste. In den Sommermonaten und hier speziell rund um Ferragosto waren die Unterkünfte in Triest nahe an der Vollauslastung. Schon 2025 schloss Triest mit dem Rekordswert von mehr als 1,65 Millionen Übernachtungen ab.

500 zusätzliche Hotelzimmer

Um das anhaltende Wachstum der Zahl an Touristen in Triest zu bewältigen, sollen laut Giudici in den kommenden Jahren über 500 zusätzliche hochwertige Zimmer entstehen. Das solle das „gesunde Wachstum des Tourismus festigen und besser strukturieren.“ Institutionen und Unternehmen würden dafür Hunderte Millionen Euro in Triest investieren. Damit entstehen direkte und indirekte Arbeitsplätze in Zulieferbetrieben, Gastronomie und Wartung der Häuser. Dem Präsidenten von Federalberghi Trieste gehe es darum, „ein System zu etablieren und sicherzustellen, dass die Touristenströme gleichmäßig über das gesamte Reiseziel verteilt werden – zum Vorteil der Einwohner und der Touristen, die die einzigartigen Sehenswürdigkeiten der Stadt entdecken möchten.“

Hotelboom in Triest Triest erlebt derzeit eine Hotelbau-Welle wie seit Jahrzehnten nicht. Allein mit dem Hotel Indigo im Palazzo Kalister (104 Zimmer), einem geplanten 25hours-Hotel sowie dem ersten Marriott-Hotel in Triest im restaurierten Palazzo Fulle-Parisi mit rund 100 Zimmern (Eröffnung im Juni 2027). Im Rahmen des 600-Millionen-Euro-Großprojekts „Porto Vivo“ im ehemaligen Alten Hafen sollen zwei weitere Hotels der 4- und 5-Sterne-Kategorie entstehen.

Unter den häufigsten Besuchern hob Giudici die Europäer hervor. „Unsere beliebtesten Touristen sind natürlich Österreicher, Deutsche und Amerikaner.“ Besonders starke Zuwächse gebe es bei Touristen aus Ungarn und Polen. Triest profitiere von seiner geografischen Lage und der Nähe zu zahlreichen europäischen Märkten. Vor allem für osteuropäische Touristen sei Friaul-Julisch Venetien in den letzten Jahren immer beliebter geworden, insbesondere angesichts der Preissteigerungen in Kroatien. Laut Enrico Guerin, Präsident des Verbandes Federalberghi FVG (Friaul-Julisch Venetien), „haben die Tourismusbetreiber in unserer Region trotz gestiegener Betriebskosten versucht, die Kunden nicht zusätzlich zu belasten.“