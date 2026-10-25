Das Mountainfilm Festival wird 40: Gegründet wurde es vom Grazer Robert Schauer (73), der sich als Extremalpinist einen Namen machte.

Wenn man den Namen Robert Schauer hört, fallen einem drei Dinge ein: Erster Österreicher auf dem Mount Everest, Bergfilmer und das Grazer Mountainfilm Festival. Letzteres hat die Grazer Everest-Legende vor genau 40 Jahren ins Leben gerufen.

Seitdem ist das Festival nicht nur ein Garant für großartige Filme, sondern bringt jedes Jahr auch besondere Bergmenschen nach Graz. Das Festival findet in diesem Jahr von 17. bis 21. November im Congress Graz sowie im Schubertkino statt.

Mountainfilm Festival Graz Sonderveranstaltung am 10. und 11. November: Gezeigt werden filmische Highlights; Filmzentrum im Rechbauerkino Graz. Festival. Von 17. bis 21. November im Schubertkino sowie im Congress Graz. Die besten Filme werden am 21. November gekürt. Der Kartenvorverkauf ist bereits angelaufen.

Dabei war Schauers Weg gar nicht so klar vorgezeichnet: Als junger Bub musste er mehrfach auf die Stolzalpe, um sein Asthma bronchiale zu kurieren. In einer Zeit, als es die Medikamente von heute noch gar nicht gab. „Bücher von Sven Hedin oder Heinrich Harrer haben mir die schwere Zeit einigermaßen erträglich gemacht“, erinnert sich der heute 73-Jährige zurück, der als Kind aufgrund seiner Erkrankung viel Zeit im Bett verbringen musste: „Das waren Horrorzeiten.“ Vom Himalaya geträumt hat er dennoch. Um sein Asthma zu kurieren, musste er zum Beispiel die im Inneren eines Fußballs befindliche Blase aufpusten: „Durch den Widerstand der derben Gummihaut habe ich mein Lungenvolumen langsam, aber doch erweitert.“ Mit 17 stand er dann auf dem Mont Blanc. Eines ergab das andere und Schauer entwickelte sich zu einem sehr leistungsstarken Alpinisten, der auch mit dem Grazer Firmengründer Hanns Schell zu vielen Abenteuern aufbrach. Eines davon führte ihn vor 50 Jahren mit Schell, Siegfried Gimpel und Hilmar Sturm auf den Nanga Parbat. „Ich war zu jener Zeit unheimlich stark und hatte schon den 8000er Gasherbrum I auf meiner Habenseite“, erinnert sich Schauer zurück. Zum Nanga Parbat reiste er mit dem VW-Bus an, von Graz wohlgemerkt.

© Andreas Kanatschnig Robert Schauer hat Reinhold Messner seinen legendären Pickel übergeben

Legendäre Himalaya-Expedition

Zwei Jahre später war Schauer Teil einer der legendärsten Himalaya-Expeditionen aller Zeiten. Unter der Leitung des Innsbruckers Wolfgang Nairz gelangen 1978 am Mount Everest einige Rekorde: Nairz, Schauer und Horst Bergmann erreichten als erste Österreicher den Gipfel des höchsten Berges der Welt (8848 m); dem Tiroler Peter Habeler und dem Südtiroler Reinhold Messner gelang wenige Tage später die erste Besteigung ohne Zuhilfenahme von künstlichem Flaschensauerstoff. „Für mich war der Everest 1978 eine Wende“, sagt Schauer. Das mediale Echo war damals enorm: „Wenn ich daran denke, dass wir davor beim Nanga Parbat und beim Gasherbrum I ein paar Vorträge hielten und ein paar Artikel geschrieben wurden, war der Everest ganz etwas anderes.“

© Archiv Schauer Robert Schauer klettert am Kugelstein

Eine seiner größten alpinistischen Leistungen vollbrachte Schauer 1985 allerdings am Gasherbrum IV (7925 m), als er mit dem Polen Wojciech Kurtyka die über 3000 Meter hohe Westwand erstmals durchstieg. „Es war damals sehr knapp, dass wir dem Berg wieder entsteigen konnten, vor allem wegen des Wetters. Unsere Zielsetzung, die Westwand zu durchsteigen, war sehr extrem und ambitioniert, wir haben aber gewusst, dass wir das schaffen können. Auch aufgrund unserer Erfahrungen.“ Den Pickel, den Schauer damals verwendete, schenkte er vor drei Jahren Reinhold Messners Haus der Begegnung am Helm in Südtirol. Die Route imaginierte Schauer schon im Vorfeld der Expedition so intensiv, dass er während seiner Durchsteigung das Gefühl hatte, dass er schon einmal hier gewesen sein musste. Schauer spricht auch von etwas „Übergeordnetem“, einer Art Intuition, die ihn am Berg auch leitete: „Es fühlte sich so an, als ob mich jemand aus dem Schlamassel, in dem wir steckten, wieder hinausführen würde.“

© Archiv Robert Schauer Robert Schauer mit David Breashears am Mount Everest

Einmal Everest, immer Everest

Der Mount Everest ließ Robert Schauer aber nicht los, er kehrte als Kameramann 1996 und 2004 zurück. 1996 kam es zu einem der tragischsten Unglücke der Everest-Geschichte, bei dem acht Menschen ums Leben kamen. Schauer war damals vor Ort, um mit einer IMAX-Kamera Aufnahmen für den Film „Gipfel ohne Gnade“ mit David Breashears zu machen. „Ich war auch bei der Rettung des texanischen Pathologen Beck Weathers dabei, den wir aus der Todeszone bargen und ins Lager I brachten, wo mit einem Hubschrauber erstmals eine Verletzungsbergung stattfand.“ Breashears und Schauer hatten sich in Kathmandu kennengelernt: „Schauer hatte mit einem merkwürdigen Fahrzeug, einem Pinzgauer 6 x 6, einem österreichischen Militärfahrzeug von Steyr Puch, Zentralasien durchquert, von Österreich nach Nepal“, schrieb Breashears in seinem Buch „Bis zum Äußersten“.

© Archiv Robert Schauer Schon in jungen Jahren wollte Robert Schauer hoch hinaus

Der wilden Bergzeit trauert Schauer aber nicht nach, der 73-Jährige kümmert sich lieber um sein Mountainfilm Festival, wo er jedes Jahr zeigt, warum von den höchsten Gipfeln und Zacken dieser Welt eine so große Faszination ausgeht.