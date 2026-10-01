Grazer Sensationsfund soll für 12 Millionen Euro versteigert werden

Sotheby's versteigert in New York den Panzertorso eines römischen Kaisers. Die Statue, ursprünglich aus Split, wurde einst in Graz wiederentdeckt.

Ein Panzertorso eines römischen Kaisers wird am 21. Oktober in New York versteigert. Den Schätzwert der historisch bedeutsamen Marmorstatue gibt Sotheby's mit acht bis zwölf Millionen US-Dollar an. Sie ist 2000 Jahre alt und stand ursprünglich in Split in Kroatien, kam aber im 19. Jahrhundert nach Graz und galt seit dem Zweiten Weltkrieg als verschollen, bevor sie 2010 zufällig wiederentdeckt wurde.

Es war ein Sensationsfund, den Grazer bei der Renovierung ihrer seit Generationen im Familienbesitz befindlichen Villa vor 16 Jahren machten. Hinter einer Mauer fanden sie eine 110 Zentimeter hohe Marmorstatue ohne Füße, Hände und Kopf. Wie sich herausstellte, handelte es sich um den Panzertorso eines römischen Kaisers der Julisch-Claudischen Dynastie aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Nachforschungen ergaben, dass die Statue ursprünglich am Eingang zu einem der Zwillingstempel am Forum in Salona, dem heutigen Split in Kroatien, stand. Dort sollte sie die Macht des römischen Kaiserreiches symbolisieren.

Familiensammlung in Graz

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Im 19. Jahrhundert erwarb der Steirer Aloys Maximilian Neumann (1829–1906) die Statue und brachte sie nach Graz, wo sie Teil einer stetig wachsenden Kunstsammlung der Familie wurde. Bis zum Zweiten Weltkrieg war der Verbleib der Statue allgemein bekannt. Irgendwann in den Kriegswirren wurde sie, entweder vor den Nazis oder den russischen Besatzern, von der Familie versteckt.

Sie wurde säuberlich verpackt hinter eine nicht genutzte Tür gestellt. Diese wurde vernagelt, zugemauert, verputzt und tapeziert. Zusammen mit einer Satyrngruppe, die sich im 15. Jahrhundert im Besitz der Medici befand und ebenfalls dort versteckt wurde, geriet der Panzertorso bis zur Wiederentdeckung in Vergessenheit.

Reiches Erbe

Die Erben ließen den Fund schätzen, der Torso wurde mit einem Wert von 100.000 Euro bemessen, die Satyrngruppe wurde als „nicht besonders wertvoll“ eingestuft. Weit gefehlt: Bei einer Auktion von Sotheby's in New York 2010 wechselten die Familienerbstücke aus der Steiermark um insgesamt 10,8 Millionen US-Dollar den Besitzer. 7,4 Millionen US-Dollar war dem Ersteigerer die Statue des römischen Kaisers wert.

Die letzten Jahre stand der Torso etwa als Leihgabe abwechselnd im New York Metropolitan Museum of Art und im Getty Museum in Los Angeles. Nun wird der Torso erneut über Sotheby's verkauft. Diesmal liegt der Schätzwert des Auktionshauses allerdings, nicht wie 2010 bei einer Million, sondern eben bei acht bis zwölf Millionen US-Dollar.

Sotheby's

Der kaiserliche Panzertorso ist „Los 8“ der Auktion „Magnus Opus“, die am 21. Oktober live in New York stattfinden wird. Die Skulptur hat den höchsten Schätzwert aller angebotenen Raritäten: „Dieser überlebensgroße Panzertorso zählt zu den herausragendsten erhaltenen Darstellungen eines römischen Kaisers als göttlich legitimierter oberster Heerführer. Die außergewöhnliche Qualität der Ausarbeitung offenbart sich unmittelbar in den meisterhaft gestalteten Lederstreifen des Waffenrocks und der metallischen Schärfe des reich verzierten Brustpanzers. Sie erinnert an die Erhabenheit und technische Virtuosität der berühmten Panzerstatue aus Cherchell in Algerien“, erklären die Experten von Sotheby's.

Versteigert werden bei der Auktion „Magnus Opus“ neben dem Panzertorso auch Bilder von Giovanni Antonio Canal (Canaletto) – (Schätzwert 6 bis 8 Millionen), von Francesco Guardi, von Pablo Picasso, Gustav Klimt oder Skulpturen von Auguste Rodin oder Henri Matisse, sowie eine ebenfalls römische Marmorbüste eines Mädchens mit einem Schätzwert von 2,5 bis 3 Millionen Dollar.