Martina Reuter zum Liebes-Aus: „Ich habe nicht damit gerechnet“

Moderatorin Martina Reuter arbeitet weiter unbeirrt an ihren Bodybuilding-Träumen. Das Ende ihrer Beziehung mit Trainer Vladi Pavlic hat sie aber getroffen.

„Der September war ein Sch...monat“, sagt Moderatorin und Modeexpertin Martina Reuter im Gespräch mit der Kleinen Zeitung unverblümt. Optimistischer Nachsatz: „Aber der Oktober muss mein Monat werden.“

Viel ist passiert, in diesem für Reuter so bescheidenen September. Die Beziehung mit ihrem Partner und Trainer Vladi Pavlic, die erst im vergangenen Februar öffentlich geworden war, ging in die Brüche. Das Liebes-Aus hat die 46-Jährige hart getroffen und völlig überrascht. „Die Wochen davor waren schon schwierig, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es so krass ist“, gesteht Reuter. Der Deutsche sei zwar „der wunderbarste und tollste Mann auf Erden, den ich auch geheiratet hätte“, dennoch ist Reuter „menschlich wahnsinnig enttäuscht“ von ihm. „Dass er mich zwei Wochen vor einem Wettkampf alleine stehen lässt, das hat mir kurz den Boden unter den Füßen weggezogen“, gibt die zweifache Mutter unumwunden zu. Über die Gründe ihrer Trennung schweigt Reuter, „aber es gibt keine neuen Partner in unseren Leben.“

1 / 2 Martina Reuter hat sich dem Bodybuilding verschrieben und bestreitet im Oktober ihren ersten Bewerb in den USA. © Privat

Aber Reuter, die in den vergangenen zweieinhalb Jahren eine beeindruckende körperliche Transformation durchlebte und mehr als 50 Kilo abnahm, ließ sich trotz aller Liebesturbulenzen nicht von ihrem sportlichen Weg abbringen, schließlich steht am kommenden Samstag (3. Oktober) in Linz die ANBF-Herbstmeisterschaft auf dem Programm und die hat für die Wienerin eine große Bedeutung. „Das war im Vorjahr mein allererster Bodybuilding-Wettbewerb, deshalb wird das emotional für mich werden“, sagt Martina Reuter, um durchaus stolz hinzuzufügen: „Es ist unglaublich, was ich in einem Jahr geschafft habe, auch wenn ich beim Betrachten der Bilder aus dem Vorjahr ein bisschen über mich selbst lachen musste, wie schlecht ich damals war.“

Kein einmaliger PR-Gag

Dennoch wurde Bodybuilding zu ihrer großen Passion und blieb es auch. „Ich habe in diesem Jahr so viel dazugelernt und werde auch als Athletin akzeptiert“, freut sich Reuter, „denn ich habe bewiesen, dass es kein einmaliger PR-Gag oder eine Marketingaktion war, sondern dass das mein neues Leben ist.“

Ich brauche keinen neuen Partner. Natürlich bin ich ein Beziehungsmensch und wünsche mir Erfolg im Bodybuilding und Glück in der Liebe. Aber das heißt nicht, dass ich bedürftig bin und einen neuen Mann suche. — Martina Reuter

Nach dem Bekanntwerden ihres Beziehungsaus‘, mangelte es übrigens nicht an männlichen Interessenten. „Aber ich brauche keinen neuen Partner“, stellt Reuter klar. Natürlich sei sie „ein Beziehungsmensch“ und wünsche sich „Erfolge im Bodybuilding und Glück in der Liebe“. Aber das heiße nicht, „dass ich bedürftig bin und einen neuen Mann suche.“

Neuer Trainer sprang kurzfristig ein

Auf sportlicher Ebene gibt es den aber. Er heißt Olaf Mann und ist Martina Reuters neuer Trainer. „Aber weil ich ihn kontaktiert habe, nicht umgekehrt“, sagt die Moderatorin. Der Deutsche ist selbst Bodybuilding-Athlet und seit 30 Jahren aktiv. Er sprang ein und nahm Martina Reuter kurzfristig unter seine Fittiche. Denn die hat noch sportliche Visionen. Die USA zu erobern und Arnold Schwarzenegger zu treffen und einmal mit ihm zu trainieren etwa. „Das ist ein großes Ziel von mir, einen ersten Kontakt zu ihm gab es auch schon“, verrät das Energiebündel und einstiges Cury-Role-Model.

Am 24. Oktober bestreitet sie in Boston bei den NPC New England Championships ihren ersten Wettkampf in den USA, wird dabei, laut Reuter „als einzige Europäerin“ dabei sein und vier Disziplinen bestreiten. Begleitet wird sie – weil Herbstferien sind – von Tochter Rosi und Sohn Anton. „Ich gehe meinen Weg weiter“, sagt Martina Reuter kämpferisch. Die Chancen stehen also nicht schlecht, dass der Oktober für die „Königin der Resilienz“, wie sie ihre Freunde bezeichnen, ein guter Monat wird.