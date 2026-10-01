Die „Buglkraxn“ Leoben schließt nach 42 Jahren ihre Pforten

Ende November ist der sozialökonomische Betrieb „Buglkraxn“ Leoben Geschichte: Nach 42 Jahren ist Schluss für den Verein für Arbeitsintegration – das hat mit Einsparungen zu tun.

Seit 1984 hat die „Buglkraxn“ Leoben, ein Verein für Arbeitsintegration, Menschen unterstützt, die sich schwer getan haben, am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen – und ihnen Arbeit, Tagesstruktur und neue Perspektive gegeben. Ende November ist nach 42 Jahren endgültig Schluss.

Damit endet ein Stück Leobener Sozialgeschichte, meint Patrick Hoffmann, interimistischer Buglkraxn-Geschäftsführer. Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, die Schließung zu vollziehen. Aber der Schritt sei nicht mehr zu vermeiden gewesen.

Betrieb wird „geordnet“ abgeschlossen

Das Aus habe mit dem Faktum zu tun, dass sich „die arbeitsmarktpolitischen Förderschwerpunkte des Arbeitsmarktservice in den kommenden Jahren verschieben werden“: Deshalb schließe der Verein den Betrieb nun „geordnet“ ab. Das heißt konkret: Bis Ende November läuft der Betrieb der „Buglkraxn“ vollkommen regulär weiter.

„Entrümpelungen, Re-Use-Shop und Geschirrverleih gehen bis dahin weiter. Bereits vereinbarte Aufträge werden wie zugesagt durchgeführt. Bis Ende Dezember werden die Räumlichkeiten in der Donawitzer Straße in Leoben übergeben. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in dieser Übergangszeit bestmöglich begleitet“, sagt Hoffmann.

© KLZ / Andreas Schöberl-Negishi Patrick Hoffmann muss den Betrieb der „Buglkraxn“ zu einem geordneten Ende führen

Von der Schließung sind insgesamt sechs Schlüsselarbeitskräfte betroffen, wobei es sich nicht nur um Vollzeitstellen handelt. Die „Buglkraxn“ betreute zuletzt bis zu 14 „Transitarbeitskräfte“, die im Zuge ihrer Arbeit im sozialökonomischen Betrieb fit gemacht werden sollten, für den ersten Arbeitsmarkt, aus dem sie zuvor aus verschiedenen Gründen herausgefallen sind.

Für ein Gegensteuern zu spät

Hoffmann betont, dass man sehr genau durchkalkuliert habe, ob eine Fortführung des Betriebs nach der Kürzung der Fördermittel noch sinnstiftend gewesen wäre: „Wir haben die Anforderungen des Fördergebers immer ernst genommen, aber es hätten doch gewisse Dinge geändert werden müssen. Wir haben noch etliche Maßnahmen getroffen, die bereits angefangen haben zu greifen.“

Insgesamt sei es für ein nachhaltiges Gegensteuern leider zu spät gewesen – auch in Anbetracht des Umstands, dass man nur etwa ein Drittel selbst erwirtschaftet habe und zu zwei Dritteln auf Förderungen angewiesen gewesen sei. Der Verlust der „Buglkraxn“ sei sehr bedauerlich.

© KK Die „Buglkraxn“ ist ein sozialökonomischer Betrieb und war 42 Jahre in Leoben

„Für viele in Leoben und Umgebung war die ‚Buglkraxn‘ zuerst ein verlässlicher Partner im Alltag, ob bei Entrümpelungen oder auch Haushaltsauflösungen, im Re-Use-Shop oder beim Geschirrverleih für Vereinsfeste, Feiern und Veranstaltungen“, weiß Hoffmann. Dinge seien weiterverwendet statt entsorgt worden – man habe Kreislaufwirtschaft praktiziert, lange, bevor das Wort in aller Munde war.

„Kern der Arbeit bei Menschen gelegen“

Der eigentliche Kern der Arbeit sei aber immer bei den Menschen gelegen: „Transitarbeitskräfte fanden bei uns einen geschützten Rahmen, um wieder in einen geregelten Arbeitsalltag zu kommen, Fähigkeiten aufzubauen, Selbstvertrauen zurückzugewinnen und den Schritt in den ersten Arbeitsmarkt vorzubereiten“, so Hoffmann.

© KLZ / Andreas Schöberl-Negishi Horst Kodritsch, Obmann der Trägervereins der „Buglkraxn“

Im Laufe der 42 Jahre hätten unzählige Frauen und Männer diesen Weg bei der „Buglkraxn“ begonnen, viele von ihnen mit Erfolg. Das sei nur durch ein Team möglich gewesen, das diese Arbeit mit „großer Beständigkeit“ getragen hätte. Horst Kodritsch, Obmann des Trägervereins, dankt auch allen, die die „Buglkraxn“ zu dem gemacht haben, was sie war. Alle Beteiligten könnten stolz auf das sein, was sie geleistet haben, betont Kodritsch.

Rigoroses Ansetzen des Sparstifts

Der Sparkurs der Bundesregierung bringe auch die Notwendigkeit für das AMS, rigoros den Sparstift anzusetzen. So gebe es auch eine Reduzierung der Programme im Bereich sozialökonomischer Betriebe, erklärt Michael Repey, Leiter des AMS Leoben. „Natürlich gibt es arbeitsmarktpolitische Ziele, an denen wir als AMS gemessen werden. Und die müssen wir auch einhalten.“

© KLZ / Andreas Schöberl-Negishi Michael Repey, Leiter des Arbeitsmarktservice Leoben

Man habe bei der „Buglkraxn“ in den vergangenen Jahren gemerkt, dass es Nachbesserungsbedarf gebe: „Wir haben entsprechende Gespräche geführt, die aber nicht zum Erfolg geführt haben.“ Er finde es schade, dass gerade in diesem Bereich gespart werden muss, in Leoben habe es aber leider die „Buglkraxn“ getroffen.