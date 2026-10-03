70 Jahre verheiratet: Das ist das Geheimnis einer langen Ehe

Ein ganz besonderes Jubiläum feiert das Ehepaar Maria und Karl Kogler aus Wolfsberg in diesem Jahr: Ihr Hochzeitstag jährte sich zum 70. Mal.

Karl ist gebürtiger Wolfsberger. Maria verbrachte ihre ersten Lebensjahre auf der Pack in der Steiermark, bevor sie nach dem Zweiten Weltkrieg ins Lavanttal zog. In einem Wolfsberger Lokal kreuzten sich schließlich ihre Wege. „Ich war abends beim Kreuzkogler tanzen, als wir uns zum ersten Mal begegneten“, erzählt Maria.

1956 gaben sich die beiden in der Markuskirche in Wolfsberg das Jawort. Maria war damals 19, Karl 24 Jahre alt. „An unserem besonderen Tag waren rund 70 Gäste und auch eine Musikkapelle dabei“, erinnert sich Maria. Auch Karl denkt gerne an die Feier zurück: „Es war ein wunderschöner Tag. Wir haben bis vier Uhr in der Früh gefeiert.“ Anschließend verbrachte das frisch vermählte Paar einige Tage in Venedig.

© KK/Privat Das Hochzeitsfoto aus dem Jahr 1956

Im Laufe der Jahre wuchs aus dem jungen Ehepaar eine Familie: Maria und Karl bekamen drei Töchter. Heute bereichern auch zwei Enkelinnen, zwei Enkel und zwei Urenkelkinder das Familienglück.

Eine gemeinsame Leidenschaft

Nach der Geburt der Kinder widmete sich Maria ganz der Familie. „Ich bin damals bei meinen Töchtern zu Hause geblieben und habe sie umsorgt“, erzählt sie. Karl arbeitete als Maurer und engagierte sich viele Jahre bei der Freiwilligen Feuerwehr Wolfsberg. Beim Bau des gemeinsamen Hauses legten beide tatkräftig Hand an. „Als Maurer habe ich bei unserem Hausbau natürlich vieles selbst gemacht. Maria hat mich dabei unterstützt“, berichtet Karl. Bis heute lebt das Paar in diesem Haus.

Über all die Jahre verband die beiden ihre gemeinsame Leidenschaft für Bewegung und Reisen. Zusammen unterwegs zu sein, neue Orte zu entdecken und wertvolle Erinnerungen zu sammeln, gehört für sie zu einem erfüllten Leben. Auch im hohen Alter legen sie großen Wert darauf, aktiv zu bleiben. „Wir gehen auch heute noch fast jeden Tag zumindest eine kleine Runde spazieren“, erzählt Maria.

Nach dem Geheimnis ihrer langen und glücklichen Ehe müssen Maria und Karl nicht lange suchen: „Zusammenhalten und möglichst viel gemeinsam unternehmen“, lautet ihre Antwort. Auf die Frage, ob er rückblickend etwas anders machen würde, antwortet Karl ohne zu zögern: „Nein, ich liebe sie noch immer wie am ersten Tag. Ich würde nichts anders machen wollen“, sagt er – und hat dabei Tränen in den Augen.

Das besondere Ehejubiläum soll in diesem Monat im größeren Kreis gefeiert werden. „Dann werden wir vermutlich mit der gesamten Familie anstoßen. Auch unsere Tochter, die in Frankreich lebt, soll auf Besuch kommen“, freuen sich Maria und Karl.