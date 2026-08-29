Mit Lebenstreppe: 225.000 Euro für Wolfsberger Kirchturm

Die Finanzierung des Projekts soll durch private Sponsoren, Eigenmittel und Förderungen gesichert werden.

„Ich bin sehr dankbar, dass es engagierte Menschen gibt, die als Verein ‚Wolfsberger Turmwächter‘ unter der Leitung von Obmann Mario Snobe die Umsetzung ermöglichen", sagt Wolfsbergs Stadtpfarrer Christoph Kranicki.

Denn: Im Turm der Markuskirche beginnt ein Zukunftsprojekt. Unter dem Namen „Temporium – Der Turm des Lebens“ sollen die historischen Räume des Kirchturms behutsam revitalisiert und mit neuen Inhalten erfüllt werden. „Dabei entsteht keine Ausstellung im klassischen Sinn. Vielmehr soll der Weg durch den Turm selbst zu einem Erlebnis werden – zu einer persönlichen Entdeckungsreise durch die Zeit und durch das menschliche Leben", so Kranicki weiter. Somit werde der jahrhundertealte Turm nicht zum Museum, sondern erhalte eine neue Aufgabe.

© KK/Fotografie Gutschi Christoph Kranicki, Wolfsberger Stadtpfarrer

So soll das Projekt weitergehen

Im Herbst 2026 beginnt die erste Phase: Die Räume des Turms werden aufgeräumt und entrümpelt und damit für die anschließende Sanierung und technische Adaptierung vorbereitet.

Wenn die Arbeiten planmäßig voranschreiten, soll das Projekt zu Beginn des Sommers 2027 eröffnet werden. Die Finanzierung des rund 225.000 Euro umfassenden Projekts soll durch private Sponsoren, Eigenmittel und Förderungen sichergestellt werden. Das gesamte Vorhaben wird in enger Abstimmung und unter Begleitung des Bundesdenkmalamtes realisiert.

Das Gesamtkonzept für „Temporium“ wurde von der Salzburger Firma Verdandi entwickelt. Verantwortlich für das Projekt ist dort Uwe Neuhold, der die konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung begleitet.

Und wie kam es zum Namen? „‚Temporium‘ bringt den Grundgedanken des Projekts zum Ausdruck. Er verbindet tempus, das lateinische Wort für Zeit, mit orare – beten, meditieren, innehalten. Zeit und Besinnung begegnen einander damit an einem Ort, der selbst auf eine jahrhundertelange Geschichte zurückblickt“, berichtet Kranicki.

Die Lebenstreppe

Das Herzstück des Projekts bilde die Idee einer „Lebenstreppe“. „Wer den Turm hinaufsteigt, bewegt sich nicht nur von einem Stockwerk zum nächsten. Der Aufstieg soll zugleich zu einer symbolischen Reise durch das menschliche Leben werden“, so Kranicki weiter. Je höher die Besucherinnen und Besucher steigen, desto mehr verändere sich auch die Wahrnehmung des Turms. Kranicki: „Ich verbinde mit dem Projekt die Hoffnung, dass die Markuskirche durch das neue Angebot noch stärker zu einem offenen und lebendigen Ort für die Menschen wird.“

Auch bei der Aussichtsplattform des Kirchturms sei einiges geplant. Neue Fernrohre sollen künftig ermöglichen, die Landschaft und markante Punkte des Tales noch genauer zu entdecken.