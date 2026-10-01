Babyglück in der Oststeiermark: „Bauer sucht Frau“-Paar freut sich über Tochter

Am 24. September erblickte Rosalie das Licht der Welt und macht somit das Familienglück von Christina und Manuel aus der vergangenen „Bauer sucht Frau“-Staffel perfekt.

Bevor Töchterchen Rosalie geboren wurde, hatten Christina und Manuel von „Bauer sucht Frau“ schon Welpen-Nachwuchs.

Derzeit laufen die Hofwochen von ATV, wieder suchen Bäuerinnen und Bauern nach ihrem Glück. Christina Maierhofer und Manuel Pscharzer haben es bereits in der vergangenen Staffel gefunden. Der Drautaler zog im Sommer nach Fischbach zu Christinas Hof. Am 24. September erblickte Tochter Rosalie das Licht der Welt. „Sie ist gesund und brav wie ein Engerl. Die meiste Zeit schläft sie“, lässt die frisch gebackene Mama wissen.

Kennen- und liebengelernt haben sich Christina und Manuel bei der großen Aussprache zwischen allen Kandidatinnen und Kandidaten mit ihren Hofherren bzw. -damen. Bauer fand also Bäuerin.