Hohe Geldstrafe: Kärntner Zahnarzt in Graz schuldig gesprochen

Mediziner zu 90.000 Euro Geldstrafe verurteilt. Von den ursprünglich angeklagten Punkten blieb laut Richter „nicht viel“, in zahlreichen Fällen gab es einen Freispruch im Zweifel. Urteil nicht rechtskräftig.

Nach drei Jahren akribischer und teils hitziger Verhandlungen ist am Mittwochnachmittag der Prozess gegen einen Kärntner Zahnarzt in Graz zu Ende gegangen. Der Mediziner wurde vom überwiegenden Teil der Vorwürfe im Zweifel freigesprochen. Richter Andreas Lenz verkündete das Urteil des Schöffengerichts: Schuldspruch wegen Körperverletzung und Betrug – 90.000 Euro Geldstrafe (noch nicht rechtskräftig) für den Zahnarzt. „Es bleibt nicht viel“, leitete der Vorsitzende seine Begründung ein. Konkret wurde der Kärntner betreffend drei Patienten für schuldig befunden, die Anklage ging noch von knapp drei Dutzend Geschädigten aus.

Der Mann soll laut Anklage bei Patienten medizinisch nicht indizierte Eingriffe vorgenommen haben. Zudem soll er das Verbrechen des gewerbsmäßig schweren Betrugs begangen haben – Leistungen seien gegenüber Versicherungsanstalten behauptet worden, die aber tatsächlich nicht erbracht worden seien. Dafür habe der Arzt Ersatzleistungen bekommen.

Kindern vier Weisheitszähne gezogen

Der Gerichtssachverständige hatte bereits am letzten Verhandlungstag im August eingeräumt, dass er nicht ausschließen könne, dass etliche der Behandlungen, die dem Zahnarzt als ungerechtfertigt vorgeworfen wurden, doch medizinisch indiziert gewesen sein könnten. Von den Vorwürfen blieb also in Summe nicht viel übrig, es kam im Großteil zu Freisprüchen im Zweifel. Sicher war sich das Gericht allerdings in der Causa bei drei Patienten: „Zwei davon waren damals noch Kinder“, so Lenz. Ihnen seien in nur einer Sitzung gleich alle vier Weisheitszähne gezogen worden. „Aufklärung, von der Sie immer gesprochen haben“, so der Richter zum Arzt, „hat bei den beiden nicht stattgefunden.“ Bei einem anderen, erwachsenen Patienten habe eine nicht notwendige Operation zur Körperverletzung (ein beschädigter Zungennerv) geführt. Bezüglich der Abrechnungen an die Versicherungen ein ähnliches Bild, weshalb die ursprünglich angeklagte Gewerbsmäßigkeit beim Betrug nicht mehr gegeben war.

Berufsverbot verhängt

2017 wurde gegen den Zahnarzt ein Berufsverbot verhängt, 2019 wurde der Sachverständige mit dem Gutachten beauftragt, und er bestätigte darin die von den Sozialversicherungsträgern erhobenen Vorwürfe. Der erste Rechtsgang führte, wie mehrmals berichtet, zu einer Diversion, die aber aufgehoben wurde. Seit 2023 verhandelte nun ein Schöffensenat unter Richter Andreas Lenz. Immer wieder prallten Verteidiger und Angeklagter, ein Doppeldoktor, einerseits und der Sachverständige, ein Dreifachdoktor, andererseits in dieser Zeit emotional aufeinander.

„Gehen Sie bitte weg! Ich habe Angst vor Ihnen“, rief der Sachverständige zum Beispiel bei der Verhandlung im August aus, als der Angeklagte ihm ein Röntgenbild auf seinem Laptop zeigen wollte. Der Gutachter ist ein gebranntes Kind: Seine Qualifikation wurde während des Prozesses wiederholt in Zweifel gezogen. Die Vorlage seines „gesamten Disziplinarakts“ in der Kammer wurde verlangt, obwohl er nach einer Anzeige standesrechtlich freigesprochen wurde. Wiederholt wurde seine Abberufung gefordert und die Bestellung eines neuen Sachverständigen beantragt.