20.000 Euro für Leonardo da Vinci: Das steckt hinter dem Luxus-Faksimile

Die Grazer Charlotte Kramer und Alexander Wilhelm stellen Faksimiles berühmter Handschriften her. Das millionenschwere Projekt von 14 Skizzenbüchern des Universalgenies Leonardo da Vinci erhielten sie exklusiv – und dauerte 15 Jahre.

Zehn Jahre wurde verhandelt, fünf weitere Jahre dauerte die Umsetzung. Eines der aufwendigsten Projekte der Universal Art Group steht vor dem Abschluss: die Faksimile-Ausgabe der Skizzenbücher Leonardo da Vincis zu dessen 500. Todestag. Die Originale, die einst Napoleon Bonaparte aus Italien entführte, liegen streng bewacht in Paris und gelten in Frankreich als Kronjuwelen. Ehe die beiden Grazer Charlotte Kramer und Alexander Wilhelm den Exklusivauftrag an Land ziehen konnten, ging es um Lizenzen, Auflagenhöhe und um die Frage, wie die kostbaren Bücher überhaupt fotografiert werden können.

Alle 14 Skizzenbücher, entstanden zwischen 1485 und 1516, mussten neu digitalisiert werden. Die Auflage ist auf 990 Exemplare begrenzt, aufgeteilt auf vier Serien, von denen jede über 5000 Euro kostet, alle vier also mehr als 20.000. Dazu kommt ein wissenschaftlicher Kommentarband. „Da Vinci schrieb in Mittelitalienisch und Spiegelschrift, damit ihm niemand über die Schulter schauen konnte. Da ist ein begleitender Kommentar essenziell“, betont Wilhelm.

Begeisterung in der Kindheit geweckt

Charlotte Kramer und Alexander Wilhelm kennen sich seit ihrer Schulzeit im Akademischen Gymnasium in Graz. Kramers Vater führte damals den Spezialverlag Adeva. „Ich bin mit historischen Büchern aufgewachsen“, erzählt die studierte Historikerin, während Wilhelm, ebenfalls Historiker, bei einem Ferialpraktikum bei Adeva erstmals mit Faksimiles in Berührung kam – die Faszination hält bis heute an.

1 / 4 Charlotte Kramer beim Vergleich des Originals mit dem Faksimile © Uag

Aus ihrem beruflichen Netzwerk entstand die neue Universal Art Group. Sie bündelt mehrere Unternehmen mit Tradition: den Faksimile Verlag Luzern, Müller und Schindler, das auf Digitalisierung spezialisierte Unternehmen Haltadefinizione, den Kunstbuchverlag Kulturalis sowie das spanische Partnerunternehmen Eikon. Seit diesem Jahr ist die Gruppe als Holding organisiert. Der Hauptsitz befindet sich nahe München, Niederlassungen gibt es in Graz, Wien, Madrid und London.

Die Arbeit mit diesen Handschriften ist wunderschön. Es ist ein besonderes Vergnügen, vor einem tausend Jahre alten Original zu stehen, die sonst niemand sehen darf. — Charlotte Kramer , Universal Art Group

„Das Herzstück bleibt das Faksimile“, sagt Kramer. Der Markt ist klein, die Projekte oft spektakulär. Ein Titel kann drei bis 15 Jahre laufen, die Produktionskosten bis zu fünf Millionen Euro betragen. „Jedes Projekt ist wegen der hohen Investitionen auch ein finanzielles Risiko.“ Die Verkaufspreise der Kleinserien von rund 1000 nummerierten Exemplaren (zweite Auflagen gibt es nicht) reichen von rund 3000 bis 30.000 Euro. Die Käufer sind Sammler und Institutionen.

© Uag Charlotte Kramer mit einem Notizbuch von Leonardo da Vinci

Der Produktionsprozess ist komplex. Zunächst werden die Originale mit hochauflösenden Kameras digitalisiert. Danach werden Farben, Gold und Silber am Computer bearbeitet. Selbst Patina, Verschmutzungen, Löcher, ausgefranste Seiten oder alte Bibliothekseinträge werden reproduziert. Auch beim Papier geht es um Genauigkeit, statt Pergament kommt speziell entwickeltes Long-Life-Papier zum Einsatz. Mehrfach reisen Experten mit Probeabzügen zum Original und vergleichen. Erst nach mehreren Korrekturschleifen gehen die Faksimiles in Druck, danach in die Buchbinderei – „Handarbeit bis ins kleinste Detail“, betont Wilhelm.

1 / 2 Prestigeprojekt: Faksimile der Urkunde über die Europäische Menschenrechtskonvention © Uag

Die Universal Art Group will aber nicht das „staubige Image alter Bücher“ aufpolieren, wie Kramer erklärt: „Mit Digitalisierung, Metadaten, YouTube und Augmented Reality schaffen wir neue Zugänge und verbinden Tradition und Technologie.“

Das hat auch einen praktischen Grund: Viele Originale können kaum gezeigt werden. Die Liederhandschrift B des Oswald von Wolkenstein etwa soll für die Universität Innsbruck durch ein Faksimile einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Auch die Menschenrechtsurkunde des Europäischen Parlaments wurde auf diese Weise reproduziert, weil das Original zu empfindlich für häufige Ausstellungen ist. Ein „unvergessliches Erlebnis“, so Kramer, war, dass sie Papst Franziskus persönlich die Reproduktion einer handschriftlichen Bibel überreichen durfte.

Durch die Faksimilierung werden teilweise die Restaurierungskosten der Originale finanziert. Das ist ein wichtiger Aspekt, der in der Verlagswelt oft untergeht. — Charlotte Kramer , Universal Art Group

Kramer und Wilhelm verstehen Faksimiles auch als Kulturgutschutz. Originale bleiben geschützt im Archiv, während ihre Reproduktionen in Bibliotheken, Museen oder privaten Sammlungen zugänglich werden. Aktuell arbeitet die Gruppe an einem Koran-Projekt mit einem zentralasiatischen Partner und an der Reproduktion der „Très Riches Heures du Duc de Berry“, eines der berühmtesten Stundenbücher aus dem 15. Jahrhundert. „Wir holen Schätze aus der Dunkelheit“, sagt Wilhelm, „und Faksimiles demokratisieren den Zugang zu diesen Schätzen.“