Engelweingarten: Wieder peinliche Panne der Gemeinde Stainz

Weil kritische Einwendungen zum umstrittenen Hotelprojekt verloren gingen, muss der Gemeinderat den Flächenwidmungsplan zum dritten Mal beschließen.

Die Liste der Pannen rund um das umstrittene Hotelprojekt im Stainzer Engelweingarten ist lang – und sie wird noch länger. Wie im Zuge der letzten Sitzung des Gemeinderates bekannt wurde, muss dieser den Flächenwidmungsplan (Fläwi) mit den für das Chaletdorf maßgeblichen Änderungen noch einmal neu beschließen – zum insgesamt dritten Mal.

Schon die ursprüngliche Ausweisung von knapp 17.000 Quadratmetern Bauland im bislang großteils unverbauten Engelweingarten wurde wegen eines gravierenden Mangels aufgehoben. Wie kritische Anrainer aufdeckten, wurde die Änderung des Fläwi 2021 ohne Auflageverfahren, also an der Öffentlichkeit vorbei, beschlossen. Folglich musste das gesamte Verfahren zurück an den Start.

Mehrheitliche Beschlüsse

Darin brachte vor allem die „Bürgerinitiative Engelweingarten“ massive Einwendungen vor. Tenor: Die Änderung des Fläwi diene einzig der Umsetzung des Projekts, obwohl dafür die rechtliche Grundlage fehle. Letztlich vergebens – sowohl das Örtliche Entwicklungskonzept (ÖEK) als auch der Fläwi wurden im Vorjahr zum zweiten Mal mehrheitlich vom Gemeinderat beschlossen.

© K. K. Der historische Engelweingarten in Stainz soll verbaut werden

Dass letzterer nun neuerlich aufgerollt und vom Ortsparlament abgesegnet werden muss, ist für die Marktgemeinde Stainz nicht nur peinlich, sondern sorgt auch für eine schiefe Optik. Just ein seitenlanges Einwendungsschreiben der Anrainer fand nie Eingang in den Akt und wurde folglich bei der Beschlussfassung durch den Gemeinderat nicht berücksichtigt.

Der Rechtsanwalt der Anrainer machte das Land als Aufsichtsbehörde auf diesen gravierenden Fehler aufmerksam. Dieses empfahl der Gemeinde nun dringend, das Verfahren für den Flächenwidmungsplan zum zweiten Mal zu wiederholen.

© Robert Lenhard Bürgermeister Karl Bohnstingl mit Raumplaner Andreas Krasser

Raumplaner trägt Kosten

Dementsprechend zerknirscht reagiert Bürgermeister Karl Bohnstingl (ÖVP): „Ja, wir müssen und werden das noch einmal neu machen.“ Die Einwendungen seien zwar von der Gemeinde an den von ihr beauftragten Raumplaner Andreas Krasser übermittelt worden. Dort dürften sie allerdings übersehen worden sein. Der Gemeinde entstünden durch die Wiederholung des Verfahrens aber keine zusätzlichen Kosten, diese trage zur Gänze Krasser.

Was dieser gegenüber der Kleinen Zeitung bestätigt: „Der Fehler ist auf unserer Seite passiert, auch wenn wir nicht genau wissen, wie.“ Aufgrund des Fristenlaufs sei mit einer Verfahrensdauer von bis zu einem Jahr zu rechnen. Einen anderen Ausgang erwartet er sich nicht, da dieselben Einwendungen bereits im Verfahren zum ÖEK behandelt wurden, das mittlerweile rechtskräftig ist.