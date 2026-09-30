E-Moped-Regeln ab morgen: „Für Graz eine wirklich gute Nachricht“

Mit 1. Oktober gelten österreichweit neue Regeln: E-Mopeds sind Kraftfahrzeuge. Die Grazer Vizebürgermeisterin freut sich über „endlich klare Verhältnisse“.

E-Mopeds der Klasse L1e-B, wie sie oft von Essenslieferdiensten genutzt werden, müssen ab Donnerstag auf die Straße

Die Schilder mit der Aufschrift „Ich bin ein Fahrrad“ und der manchmal sehr flotte Fahrstil waren schon lange vielen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern ein Dorn im Auge: Bis jetzt mischten sich elektrisch betriebene Mopeds („E-Mopeds“) in den Fahrradverkehr. Das ist – wie mehrfach berichtet – mit 1. Oktober vorbei: Fahrzeuge der Klasse L1e-B werden ab dann als Kraftfahrzeuge eingestuft und dürfen damit nicht mehr auf Radwegen und anderen Radverkehrsanlagen fahren, sondern müssen wie klassische Mopeds auf die Fahrbahn.

Die Grazer Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Judith Schwentner (Grüne), die sich gemeinsam mit anderen Städten und dem Österreichischen Städtebund seit Jahren für eine entsprechende Änderung eingesetzt hat, spricht von einem wichtigen Schritt – wird es doch auf Radwegen mit steigenden Nutzungszahlen und Lastenrädern & Co. auch immer enger, was klare Regeln immer wichtiger macht. Die neue Regelung würde endlich klare Verhältnisse und mehr Sicherheit für Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Fußgängerinnen und Fußgänger schaffen.

Erfahrungen aus den Städten

„Radwege müssen Orte sein, auf denen sich auch Kinder, ältere Menschen und weniger routinierte Radfahrer sicher auf zwei Rädern bewegen können", betont die Grazer Vizebürgermeisterin. Entsprechen Fahrzeuge aufgrund ihres Gewichts und ihrer Geschwindigkeit eher einem Moped als einem Fahrrad, dann würden sie auch verkehrsrechtlich dorthin gehören, wo Mopeds fahren.

Mit der Änderung wird eine langjährige Forderung des Städtebundes umgesetzt – dabei sei es wichtig gewesen, dass in die bundesweiten Regelungen Erfahrungen aus den Städten einfließen, so Schwentner. Denn hier erlebe man sehr unmittelbar, wo neue Fahrzeugtypen zu Konflikten führen und wo bestehende Regeln nicht mehr zur Realität passen würden: „Für Graz ist das eine wirklich gute Nachricht.“